Тернопільський педагогічний університет підвищив ціни для вступників на майже 40%

В Україні зростають ціни на вищу освіту. Тож виші погоджують та публікують нову вартість річного навчання на різних спеціальностях.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) – не виняток. Про це інформує Zaxid.net.

Які ціни на навчання у тернопільському виші

Тернопільський педагогічний університет, до слова, очолив рейтинг найкращих педагогічних вишів нашої країни 2026 року. Там також уже затвердили вартість навчання для вступників у 2026 – 2027 навчальному році. Ціни зросли до 40%.

До найдорожчих спеціальностей у виші можна зарахувати такі: "Туризм та рекреація. Міжнародний туризм та кроскультурні комунікації", "Філологія (Англійсько-український переклад)", "Психологія", "Журналістика". Тут рік навчання обійдеться на суму від 51 тисячі гривень за рік. Для спеціальності "Психологія" ріст ціни за рік становить 40%, для інших – від 26% до 30%.

До найдешевших спеціальностей (39,9 тисячі гривень за рік) можна зарахувати такі: "Професійна освіта (Цифрові технології, комп'ютерні технології)", "Філософія (Аналітика суспільних процесів)", "Середня освіта (Фізична культура)", "Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література/Польська мова і література, українська мова і література)". Ціни на ці спеціальності зросли приблизно на 16 – 17%.

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Вартість навчання на першому курсі Тернопільського педагогічного університету імені Гнатюка у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

Середня освіта (Географія) – 44 тисячі гривень;

Географія та регіональні студії – 49,9 тисячі гривень;

Екологія – 43,9 тисячі гривень;

Науки про Землю – 44 тисячі гривень;

Туризм та рекреація – 49,9 тисячі гривень;

Туризм та рекреація. Міжнародний туризм та кроскультурні комунікації – 51,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Французька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Німецька, англійська мови та літератури, зарубіжна література) – 49,9 тисячі гривень;

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Англійсько-український переклад) – 51 тисячі гривень;

Професійна освіта (Цифрові технології, комп’ютерні технології) – 39,9 тисячі гривень;

Професійна освіта (Цифрові технології, смарттехнології та цифрове проєктування) – 44 тисячі гривень;

Професійна освіта (Транспорт/Логістика та англійська мова) – 49,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Технології/Технології та фізична культура) – 44 тисячі гривень;

Професійна освіта (Будівництво та зварювання) – 44 тисячі гривень;

Професійна освіта (Енергетика, електротехніка, електромеханіка/смарттехнології технології в енергетиці) – 44 тисячі гривень;

Історія та археологія – 48 тисяч гривень;

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 44 тисячі гривень;

Філософія (Аналітика суспільних процесів) – 39,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво/Образотворче мистецтво) – 44 тисячі гривень;

Дизайн (Графічний дизайн/Дизайн одягу/Дизайн середовища) – 43,9 тисячі гривень;

Образотворче мистецтво та реставрація – 43,9 тисячі гривень;

Перформативні мистецтва (Хореографія/Акторське мистецтво) – 44 тисячі гривень;

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Аудіовізуальне мистецтво/Фотомистецтво та візуальні практики) – 43,9 тисячі гривень;

Мистецтво (Музичне мистецтво) – 46,9 тисячі гривень;

Дошкільна освіта – 43,9 тисячі гривень;

Початкова освіта – 43,9 тисячі гривень;

Психологія – 51,9 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 43,9 тисячі гривень;

Спеціальна освіта (Логопедія) – 45,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Математика/Математика, інформатика) – 44 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, інформатика, основи робототехніки/Фізика, англійська мова) – 44 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, англійська мова) – 49,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Інформатика/Інформатика, математика, основи STEM-навчання) – 44 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів) – 46,9 тисячі гривень;

Математика (Комп'ютерна математика) – 45,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Українська мова і література) – 44 тисячі гривень;

Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова) – 49,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література/Польська мова і література, українська мова і література) – 39,9 тисячі гривень;

Журналістика – 51,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізична культура) – 39,9 тисячі гривень;

Фізична культура і спорт – 44 тисячі гривень;

Фізична культура і спорт (Адаптивний спорт) – 44 тисячі гривень;

Середня освіта (Хімія) – 44 тисячі гривень;

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 44 тисячі гривень;

Біологія та біохімія – 44 тисячі гривень;

Середня освіта (Природничі науки) – 44 тисячі гривень;

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія) – 46,9 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування. Соціальна робота та консультування. Філологія/Соціальна інклюзія та людський розвиток – 48,6 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, що у Київському політехнічному інституті зросли ціни на навчання на майже 30%.