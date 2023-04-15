Як оригінально на Великдень привітати один одного зі святом

Українці у світле свято Великодня вітаються "Христос Воскрес!" – "Воістину воскрес!". Також бажають один одному усіх гараздів.

Мовознавець Олександр Авраменко розповів, як українською правильно та небанально привітати з Пасхою. І запропонував вивчити кілька нових красивих фраз.

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Як оригінально на Великдень привітати один одного

Авраменко нагадав: здавна українці зичили один одному здоров'я, успіху, удачі. При цьому казали: "З роси та з води Вам!". А коли бажали достатку, казали: "Хай дім буде повна чаша!".

Тож замість бажати здоров'я, достатку і радості, можете так оригінально вітати один одного зі святами:

З роси та води вам!

Хай дім буде повна чаша!

Нехай радість живе у Вашому серці!

При цьому мовознавець наголошує: якщо ці привітання ви висловлюєте у письмовій формі, пам'ятайте про правопис.

Займенники "Вам", "Вашому" варто писати з великої літери, якщо побажання стосується однієї людини. Якщо ж двох і більше осіб – варто писати ці займенники з малої букви.

Тож вітайте щиро і смачно,

– радить Авраменко.

А от як правильно вітатися українською у світле свято Великодня, читайте у нашій добірці за посиланням.