Як українською сказати "велике дякую" без помилки: варіантів чимало

Хочете подякувати комусь дуже сильно — і автоматично кажете "велике дякую"? Насправді тут помилка, а українська мова має природніші способи висловити вдячність.

Чому "велике дякую" – помилка та які варіанти прийнятні для української мови, розповідаємо з посиланням на популяризатора мови, музиканта Рамі Аль Шаєра.

Що сказати замість "велике дякую"?

Ми навіть не помічаємо, що робимо помилки навіть у щоденних "чарівних" словах ввічливості Здавалося б, що може бути неправильного у фразі "велике дякую"? Ми ж хочемо підкреслити, що дуже вдячні. Проте українською для цього є інші, природніші конструкції.

Фраза "велике дякую" широко вживається в сучасному мовленні, однак нормативніше українською сказати:

"щиро дякую" ;

; "щиросердечно дякую";

"дуже дякую" ;

; "уклінно дякую";

"сердечно дякую" ;

; "красно дякую" ;

; "велика подяка" ;

; "прийміть мою щиру подяку".

Чому ж виникає "велике дякую"? Ймовірно, під впливом конструкції "большое спасибо", яку буквально переносять в українську.

До речі! Слово "спасибі" теж українська форма. Вона походить від праслов'янського побажання "спаси Біг". Але не кальковане "спасібо".

Водночас слово "дякую" – це дієслово, а не іменник. Тому природніше сказати "дуже дякую", тобто посилити дію прислівником, або "велика подяка", якщо використовуємо іменник.

Чим замінити "велике дякую": дивіться відео

Наприклад:

"Велике дякую за допомогу!".

"Щиро дякую за допомогу!".

"Дуже дякую за допомогу!".

"Велика подяка за допомогу!".

Якщо хочете висловити особливу вдячність, не обов'язково робити "дякую" великим. Краще зробити його щирим, сердечним або дуже сильним – і сказати українською природно.