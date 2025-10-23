Пропонують "легкі гроші": як врятувати дитину від вербування росіянами в інтернеті

Російські спецслужби активно вербують українців через інтернет. Цьогоріч вже зафіксували 62 диверсії за участю дітей і 70 спроб вербування неповнолітніх.

22% усіх завербованих – підлітки. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Dovidka.info.

Як розпізнати загрозу та що робити?

ФСБ використовує Telegram, ігри та соцмережі, обіцяючи "легкі гроші" чи "секретні місії". Однак наслідки трагічні. На основі матеріалів проєкту Dovidka.info та порад психологині Ірини Плешакової розробили практичні рекомендації для батьків і вчителів "Як говорити з дитиною про небезпеку вербування".

Розпочніть розмову з дітьми з 9 – 10 років, коли вони вже мають доступ до інтернету. Поясніть спокійно, без залякування: вербування – це обман, коли через ботів чи "друзів" у чатах змушують робити щось незаконне, наприклад, фотографувати об'єкти чи закладати вибухівку. Для молодших (9 – 12 років) використовуйте прості приклади: "Якщо в грі просять фото школи, це пастка".

Для підлітків 13 – 17 років говоріть глибше: "Telegram-боти обіцяють "допомогу", але це злочин". Скажіть: "Я вірю, що ти впораєшся, але знання – твій захист". Мета – пильність, а не страх.

Довіра – ключ до безпеки, що будується щодня. Не кричіть, не знецінюйте. Скажімо, ви хочете, щоб дитина розповіла про "підробіток", що їй пропонують в інтернеті. Тоді потрібно, щоб вона була впевнена, що ви не насварите, знала, що ви не "вибухнете", не відберете телефон, а скажете: "Дякую, що довірив/ла. Подумаймо разом, що це було насправді",

– радять фахівці.

Якщо дитина вже ступила в пастку, ваше завдання – не "виправити", а "втримати контакт": "Я з тобою, ми впораємося". Запитуйте: "Що відчула? Чому погодилася?". "Легкі гроші" – основна наживка ФСБ. Поясніть: пропозиції швидкого заробітку за "дрібниці" – це обман, а "секретні місії" – маніпуляція. Давайте кишенькові гроші (наприклад, 150 грн/тиждень), щоб зменшити вразливість. Вчіть аналізувати: "Хто пропонує? Які ризики?". Разом розбирайте підозрілі оголошення, щоб розвинути критичне мислення.

Стежте за тривожними сигналами в поведінці: більше часу в закритих чатах, дратівливість, нові паролі, стерта історія, захоплення воєнною тематикою чи раптова поява грошей або анонімних "друзів". Не панікуйте – розпочинайте спокійну розмову. Обговорюйте онлайн-спілкування без контролю: "Я хвилююся за тебе". Дивіться тренди в TikTok разом, домовтеся про сигнал: "Мамо, треба поговорити без крику",

– додають експерти.

Навчіть дітей розпізнавати маніпуляції:

лестощі ("Ти особливий");

применшення ("Це не страшно");

ізоляція ("Нікому не кажи");

обіцянки заробітку – це все пастки.

Пропонуйте гру: "Це нормально чи підозріло?". Наголошуйте: "Розкажи про дивне – без покарання".

Для вчителів: інтегруйте тему в уроки громадянської освіти чи інформатики, аналізуйте кейси, вчіть критичного мислення. Створіть "куточок безпеки" чи анонімну скриньку для запитань, щоб діти довіряли вам, а не Telegram-ботам.

Якщо контакт із вербувальником відбувся, подякуйте дитині за відвертість, зберіть скриншоти та зверніться до кіберполіції (0 800 505 170, cyberpolice.gov.ua) або СБУ (чат-бот "Спали ФСБшника"). Не кричіть і не забирайте гаджети – це відштовхне дитину.

Довіра та знання – найкращий захист. Розмовляйте з дітьми зараз, щоб вберегти їх від пасток ворога!