У жовтні Мінцифра повідомила, що Google надає українським студентам рік безоплатного доступу до ШІ-чатбота Gemini з підпискою AI Pro. Умови такі – необмежений доступ до Gemini 2.5 Pro можуть отримати повнолітні студенти та студентки українських університетів. Серед функцій – Deep Research з глибоким аналізом інформації, NotebookLM для організації знань, Veo 3 для генерації відео, Jules – ШІ-асистент для програмування. На додачу – 2 ТБ хмарного сховища.

Зареєструватися можна лише до 9 грудня 2025 року.

Штучний інтелект – це нові можливості для студентів, але технологія несе й певні ризики. Бездумна "копіпаста", неперевірені факти – це лише мала частина того, чим може загрожувати чатбот ШІ.

24 Канал поспілкувався із заступником міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитром Завгороднім та членом Комітету з розвитку ШІ Мінцифри, гендиректором та співзасновником R&D Center Winstars Дмитром Софиною про те, як варто здобувачам освіти користуватися ШІ та чого остерігатися.

Як правильно застосовувати штучний інтелект у навчанні?

Штучний інтелект поступово стає невіддільною частиною освітнього процесу, і головне завдання держави – навчити педагогів і здобувачів освіти користуватися ним без ризиків для якості знань. Про це в розмові з 24 Каналом розповів заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній. Співрозмовник наголосив, що перш за все студентам та учням не варто уникати нових технологій – натомість важливо навчитися застосовувати їх розумно.

Я раджу їх використовувати. Очевидно, що треба пробувати знайти ті застосування, які особисто вам підходять найкраще,

– зазначив Завгородній.

За його словами, Міністерство освіти вже поширює рекомендації щодо використання ШІ не лише у вишах, а й у школах. Вони створені на основі документів, розроблених Центром штучного інтелекту міністерства цифрової трансформації. Хоча в першу чергу ці рекомендації адресовані вчителям, ті самі принципи можуть застосовувати і самі учні.

Головним викликом, на думку Завгороднього, є не сам факт появи штучного інтелекту в освіті, а зміна мислення, яку він провокує.

Дмитро Завгородній Заступник міністра освіти і науки Коли можна просто запитати і отримати готову структуровану відповідь, виникає спокуса не мислити самостійно. Це створює ризик когнітивної лінії – втрати навички розумової роботи.

Співрозмовник порівнює це явище з фізичною атрофією: "Якщо ви все життя їстимете лише кашу, то ваші щелепи атрофуються і не зможуть пережувати щось більш жорстке. Так само і з мисленням". Саме тому, переконаний він, педагогічні підходи мають змінитися: акцент варто робити не на результаті у вигляді тестів чи конспектів, а на самому процесі мислення.

Окремою проблемою залишається правдивість даних, які генерує штучний інтелект. Дмитро Завгородній зазначає, що "галюцинації" моделей ШІ – тобто вигадані факти чи помилки – не є основною загрозою для навчального процесу. Набагато серйозніша проблема полягає у тому, що такий згенерований контент масово потрапляє в інтернет і стає джерелом для нових помилкових відповідей.

Дмитро Завгородній Заступник міністра освіти і науки Це глобальна проблема, не лише для освіти. Але вона має наслідки і для шкіл, і для вишів. Тому вчителям варто зміщати фокус від перевірки фактів до оцінки когнітивного процесу учня.

Завгородній наводить приклад того, як змінюється роль учителя: замість вимагати від учня просто переказ фактів з історії чи літератури, варто стимулювати його до творчої взаємодії з інструментом. Наприклад, заступник міністра пропонує завдання, у якому учень спілкується з чатботом від імені персонажа прочитаної книги, а потім аналізує цю розмову й презентує власні висновки.

Такі завдання не дають можливості просто списати. Вони створюють досвід, який вимагає мислення і взаємодії, а не механічного копіювання,

– каже Завгородній.

Поради студентам від ШІ-експерта

То які ж поради власне для студентів? Дмитро Софина, член Комітету з розвитку ШІ Мінцифри, гендиректор та співзасновник R&D Center Winstars, у коментарі 24 Каналу зібрав такий список порад, як користуватися доступними для студентів інструментами ШІ Gemini 2.5 Pro.

Розширений AI-асистент. Ця можливість надає глибоке розуміння та аналіз великих даних. Він використовує розширену здатність Gemini 2.5 Pro обробляти великі обсяги інформації (до 1500 сторінок тексту за один раз) завдяки великому контекстному вікну.

Приклад використання: завантажувати повні підручники, наукові статті, або конспекти лекцій, щоб попросити Gemini створити резюме, витягти ключові концепції, порівняти теорії або генерувати практичні тести/флешкартки для підготовки до іспитів.

ШІ надає багатомодальність для складних завдань – можна використовувати функцію необмеженого завантаження зображень/файлів.

Приклад використання: ШІ робить фото складних графіків, формул, діаграм з лекцій або підручників та просить Gemini пояснити концепцію покроково, розв'язати задачу або розшифрувати незрозумілі частини конспекту.

Творчі роботи та редагування: студенти можуть використовувати Gemini як інтелектуального співавтора.

Приклад використання: ШІ генерує структуровані плани для есе, курсових чи дипломних робіт. Можна просити Gemini перевірити чернетки на граматичні, стилістичні помилки та запропонувати покращення аргументації.

Deep Research (інструмент для глибоких досліджень). Це економія часу на реферуванні – Deep Research самостійно обробляє сотні джерел в реальному часі та генерує структурований, всебічний звіт з посиланнями та цитатами.

Приклад використання: замість годин ручного пошуку інформації сформулюємо складний дослідницький запит для курсової чи дипломної роботи (наприклад, "Порівняльний аналіз впливу різних регуляторних підходів ЄС на розвиток генеративного AI") та отримаємо готовий, обґрунтований звіт. Дмитро Софина рекомендує завжди перевіряти первинні джерела, але використовувати звіт ШІ як потужну основу.



Ще один інструмент, NotebookLM, – це персональний асистент для систематизації знань. Він спростить такі задачі:

Організація навчальних матеріалів. Використання NotebookLM як центрального сховища для ваших навчальних матеріалів. Він підтримує роботу з аудіо- та відеоконтентом.

Приклад використання: Завантажити всі свої конспекти, презентації, PDF-файли в NotebookLM. Можна ставити питання про інформацію, розкидану по різних документах, і NotebookLM знайде та синтезує відповідь, посилаючись на джерела. Це ідеально для комплексного перехресного вивчення предметів.

Також доступний студентам генератор коротких відео Veo 3, який допоможе у підвищенні якості презентацій. Софина радить використовувати Veo 3 для створення коротких динамічних відеороликів зі звуком на основі тексту чи фото.

Приклад використання: ШІ створює наочні вступні або підсумкові ролики для презентацій чи навчальних проєктів, щоб візуалізувати абстрактні концепції, історичні події або наукові процеси.

Jules, ШІ-асистент для програмування, допоможе студентам в IT-дисциплінах, зокрема у навчанні кодувати.

Приклад використання: завантаження коду для пошуку та виправлення помилок (багів), генерування документації, пояснення складних фрагментів коду або створення нових функцій на основі вашого опису.

Додаткові переваги (2 ТБ Google One Storage та інше) студенти можуть використовувати для зберігання всіх навчальних матеріалів, архівування великих наборів даних для досліджень, фото та відео, пов'язаних з навчанням.

Дмитро Софина Член Комітету з розвитку ШІ Мінцифри, гендиректор та співзасновник R&D Center Winstars Не розглядайте ці інструменти як "чит-код" для обходу завдань. Розглядайте їх як команду висококваліфікованих асистентів, які можуть виконувати рутинну роботу (пошук, реферування, чернетка) за хвилини, дозволяючи вам зосередитися на критичному мисленні, аналізі, креативі та синтезі знань – навичках, які ШІ ніколи повністю не замінить, а лише посилить.

Як використовувати ШІ в технічних спеціальностях, профтехосвіті та школі

На відміну від гуманітарних дисциплін, у технічних спеціальностях використання ШІ вже стало невіддільною частиною навчання. За словами Завгороднього, у програмуванні чи наукових дослідженнях такі інструменти "є фактично обов’язковими".

Водночас у професійно-технічній освіті штучний інтелект, на думку посадовця, запроваджуватиметься повільніше. Проте в перспективі десятиліть навіть традиційні професії, як-от зварювальники чи механіки, зміняться під впливом роботизації.

Дмитро Завгородній Заступник міністра освіти і науки Зварювальники стануть операторами зварювальних роботів. Це буде більш цікава і високооплачувана робота. Для України, де людей стає менше, автоматизація – це плюс, а не загроза.

Заступник міністра підкреслив, що МОН уже працює над тим, щоб навички роботи з ШІ увійшли до професійного стандарту вчителя. Хоча наразі цього ще немає, відомство активно поширює відповідні рекомендації, зокрема для шкіл і університетів, а також нагадує про безоплатний річний доступ студентів до Google Gemini.

Дмитро Завгородній Заступник міністра освіти і науки Це навичка XXI століття, і нам би хотілося, щоб якомога більше людей почали знайомитися з цими інструментами, проходили онлайн-курси і використовували їх у своїй роботі.

Зверніть увагу! Рекомендації з використання ШІ в освіті доступні на сайті Міністерства освіти і науки України. Документ має допомагати викладачам, студентам і адміністраціям ефективно інтегрувати ШІ в навчальний і науковий процес. У ньому пояснюють, як формулювати якісні запити, створювати завдання й добирати потрібні інструменти. Зокрема, ШІ може допомагати викладачам генерувати тести чи презентації, студентам – готуватися до іспитів і писати наукові роботи, а адміністраціям – автоматизувати рутинні процеси.



У документі також спростовують міфи про ШІ, зокрема щодо загроз академічній доброчесності чи заміни викладачів. Окремо в рекомендаціях розглядаються принципи безпеки – захист даних, людський контроль, прозорість і недискримінація. Також наведено приклади впровадження політик ШІ у закордонних вишах і різні сценарії його використання – від обмеженого до повного, залежно від завдань і рішень викладача.