"Везет как утопленику": як українською сказати цей вислів з чорним гумором
Деякі фразеологізми люблять іронію настільки, що говорять протилежне до того, що формально означають. І таких варіантів може бути декілька.
Вислів, який часто використовують при хронічному невезінні – "везет как утопленику", має свою історію та інші варіанти українською. Розповідаємо з посиланням на філолога Віктора Дяченка.
"Щастить як утопленику" – що означає такий дивний вислів?
Зламався телефон, автобус поїхав перед носом, ще й парасолю забули вдома саме тоді, коли почалася злива. Саме час почути: "Везе тобі, як утопленику!"
Звучить дивно: яке вже тут щастя в людини, яка потонула? Саме в цьому й уся іронія вислову.
Так кажуть про людину, якій зовсім не щастить, яка раз у раз потрапляє в неприємні ситуації або зазнає невдач. Замість того щоб радіти везінню, їй залишається хіба що зітхнути: ну й доля!
Вислів уживають, коли невдачі сиплються одна за одною, щось постійно йде не так або обставини складаються зовсім не на користь людини. Це може бути і жартівливий коментар до чиєїсь прикрої пригоди, і гірка самоіронія.
У Фразеологічному словнику української мови зафіксовано конструкцію "як тому утопленику" зі словами щастити, везти та іншими подібними дієсловами:
"щастить як тому утопленик / утопленому";
"та тобі щастить, як утопленику!"
"везе як потопельнику".
До речі! В українській мові нормативно вживаються і "утопленик", і "втопленик". Словник української мови у 20 томах подає обидві форми зі значенням "той, хто втопився, загинув у воді".
Цікаво, що цей вислів є і в художній літературі. У романі Григорія Тютюнника "Вир" читаємо: "На п’ятий день заявився Марко.. – Щастить тобі (Тимку), як утопленику, – засміявся він. – Орися кличе."
Якими ще висловами можна сказати про невдачу?
А якщо хочеться сказати про невдачу іншими українськими образними висловами, можна скористатися й іншими фразеологізмами:
- Трапилося, як сліпій курці бобове зерно, – і тим удавилася.
- Плив, плив та й на березі утонув.
- Добре, як голому в кропиві.
- Заліз, як муха в патоку.
- Щастить, як тому, що на шибениці.
- Єврейське щастя – про низку неприємних ситуацій.
- Впіймав куцого за хвіст.
- Ухопив місяць зубами.
Кожен з них має свій підтон, але говорить про одне – день не вдався.
Цікаво! В українській мові слова "короткий" та "куций" мають різне значення, знаючи яке ви зрозумієте змість вислову "далеко куцому до зайця".
Якими ще висловами можна сказати про невдачу: дивіться відео від Віктора Дяченка
Тож якщо хтось скаже вам після чергової невдачі "щастить як утопленику", не поспішайте радіти. Це, найімовірніше, не побажання щастя, а добряча порція іронії.
FAQ
Що означає вираз 'щастить як утопленику'?
Вираз 'щастить як утопленику' використовують для опису ситуацій, коли людина постійно потрапляє в неприємності або зазнає невдач — іронія полягає в тому, що утопленику не може щастити, адже він загинув.
Які ще українські вирази можуть описати невдачу?
Існують інші фразеологізми, що описують невдачу, такі як 'Трапилося, як сліпій курці бобове зерно', 'Плив, плив та й на березі утонув', 'Добре, як голому в кропиві', 'Заліз, як муха в патоку' та інші.
Чи є альтернативні форми слова 'утопленик' в українській мові?
Так, в українській мові нормативно вживаються форми 'утопленик' і 'втопленик' — обидві означають 'той, хто втопився, загинув у воді'.