Выражение, которое часто используют при хронической неудаче – "везет как утопленнику", – имеет свою историю и другие варианты на украинском языке. Рассказываем со ссылкой на филолога Виктора Дяченко.

"Везет как утопленнику" – что означает такое странное выражение?

Сломался телефон, автобус уехал прямо из-под носа, да еще и зонтик забыли дома как раз в тот момент, когда начался ливень. Самое время услышать: "Тебе везет, как утопленнику!"

Звучит странно: какое уж здесь счастье у человека, который утонул? Именно в этом и заключается вся ирония выражения.

Так говорят о человеке, которому совершенно не везет, который то и дело попадает в неприятные ситуации или терпит неудачи. Вместо того чтобы радоваться везению, ему остается разве что вздохнуть: ну и судьба!

Выражение употребляют, когда неудачи сыплются одна за другой, что-то постоянно идет не так или обстоятельства складываются совсем не в пользу человека. Это может быть и шутливый комментарий к чьей-то досадной неприятности, и горькая самоирония.

В Фразеологическом словаре украинского языка зафиксирована конструкция "як тому утопленику" со словами "щастить", "везти" и другими подобными глаголами:

"щастить як тому утопленик / утопленому";

"та тобі щастить, як утопленику!"

"везе як потопельнику".

Кстати! В украинском языке нормативно употребляются и "утопленик", и "втопленик". Словарь украинского языка в 20 томах приводит обе формы со значением "тот, кто утонул, погиб в воде".

Интересно, что это выражение встречается и в художественной литературе. В романе Григория Тютюнника "Вир" мы читаем: "На п’ятий день заявився Марко.. – Щастить тобі (Тимку), як утопленику, – засміявся він. – Орися кличе."

Какими еще выражениями можно сказать о неудаче?

А если хочется сказать о неудаче другими украинскими образными выражениями, можно воспользоваться и другими фразеологизмами:

Трапилося, як сліпій курці бобове зерно, – і тим удавилася.

Плив, плив та й на березі утонув.

Добре, як голому в кропиві.

Заліз, як муха в патоку.

Щастить, як тому, що на шибениці .

. Єврейське щастя – про низку неприємних ситуацій.

– про низку неприємних ситуацій. Впіймав куцого за хвіст.

Ухопив місяць зубами.

Каждое из них имеет свой подтекст, но говорит об одном – день не удался.

Какими еще выражениями можно сказать о неудаче: смотрите видео от Виктора Дяченко

Поэтому если кто-то скажет вам после очередной неудачи "везет как утопленнику", не спешите радоваться. Это, скорее всего, не пожелание счастья, а изрядная порция иронии.