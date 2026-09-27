Выражение, которое часто используют при хронической неудаче – "везет как утопленнику", – имеет свою историю и другие варианты на украинском языке. Рассказываем со ссылкой на филолога Виктора Дяченко.
"Везет как утопленнику" – что означает такое странное выражение?
Сломался телефон, автобус уехал прямо из-под носа, да еще и зонтик забыли дома как раз в тот момент, когда начался ливень. Самое время услышать: "Тебе везет, как утопленнику!"
Звучит странно: какое уж здесь счастье у человека, который утонул? Именно в этом и заключается вся ирония выражения.
Так говорят о человеке, которому совершенно не везет, который то и дело попадает в неприятные ситуации или терпит неудачи. Вместо того чтобы радоваться везению, ему остается разве что вздохнуть: ну и судьба!
Выражение употребляют, когда неудачи сыплются одна за другой, что-то постоянно идет не так или обстоятельства складываются совсем не в пользу человека. Это может быть и шутливый комментарий к чьей-то досадной неприятности, и горькая самоирония.
В Фразеологическом словаре украинского языка зафиксирована конструкция "як тому утопленику" со словами "щастить", "везти" и другими подобными глаголами:
"щастить як тому утопленик / утопленому";
"та тобі щастить, як утопленику!"
"везе як потопельнику".
Кстати! В украинском языке нормативно употребляются и "утопленик", и "втопленик". Словарь украинского языка в 20 томах приводит обе формы со значением "тот, кто утонул, погиб в воде".
Интересно, что это выражение встречается и в художественной литературе. В романе Григория Тютюнника "Вир" мы читаем: "На п’ятий день заявився Марко.. – Щастить тобі (Тимку), як утопленику, – засміявся він. – Орися кличе."
Какими еще выражениями можно сказать о неудаче?
А если хочется сказать о неудаче другими украинскими образными выражениями, можно воспользоваться и другими фразеологизмами:
- Трапилося, як сліпій курці бобове зерно, – і тим удавилася.
- Плив, плив та й на березі утонув.
- Добре, як голому в кропиві.
- Заліз, як муха в патоку.
- Щастить, як тому, що на шибениці.
- Єврейське щастя – про низку неприємних ситуацій.
- Впіймав куцого за хвіст.
- Ухопив місяць зубами.
Каждое из них имеет свой подтекст, но говорит об одном – день не удался.
Какими еще выражениями можно сказать о неудаче: смотрите видео от Виктора Дяченко
Поэтому если кто-то скажет вам после очередной неудачи "везет как утопленнику", не спешите радоваться. Это, скорее всего, не пожелание счастья, а изрядная порция иронии.