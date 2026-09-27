Вислів, який часто використовують при хронічному невезінні – "везет как утопленику", має свою історію та інші варіанти українською. Розповідаємо з посиланням на філолога Віктора Дяченка.
"Щастить як утопленику" – що означає такий дивний вислів?
Зламався телефон, автобус поїхав перед носом, ще й парасолю забули вдома саме тоді, коли почалася злива. Саме час почути: "Везе тобі, як утопленику!"
Звучить дивно: яке вже тут щастя в людини, яка потонула? Саме в цьому й уся іронія вислову.
Так кажуть про людину, якій зовсім не щастить, яка раз у раз потрапляє в неприємні ситуації або зазнає невдач. Замість того щоб радіти везінню, їй залишається хіба що зітхнути: ну й доля!
Вислів уживають, коли невдачі сиплються одна за одною, щось постійно йде не так або обставини складаються зовсім не на користь людини. Це може бути і жартівливий коментар до чиєїсь прикрої пригоди, і гірка самоіронія.
У Фразеологічному словнику української мови зафіксовано конструкцію "як тому утопленику" зі словами щастити, везти та іншими подібними дієсловами:
"щастить як тому утопленик / утопленому";
"та тобі щастить, як утопленику!"
"везе як потопельнику".
До речі! В українській мові нормативно вживаються і "утопленик", і "втопленик". Словник української мови у 20 томах подає обидві форми зі значенням "той, хто втопився, загинув у воді".
Цікаво, що цей вислів є і в художній літературі. У романі Григорія Тютюнника "Вир" читаємо: "На п’ятий день заявився Марко.. – Щастить тобі (Тимку), як утопленику, – засміявся він. – Орися кличе."
Якими ще висловами можна сказати про невдачу?
А якщо хочеться сказати про невдачу іншими українськими образними висловами, можна скористатися й іншими фразеологізмами:
- Трапилося, як сліпій курці бобове зерно, – і тим удавилася.
- Плив, плив та й на березі утонув.
- Добре, як голому в кропиві.
- Заліз, як муха в патоку.
- Щастить, як тому, що на шибениці.
- Єврейське щастя – про низку неприємних ситуацій.
- Впіймав куцого за хвіст.
- Ухопив місяць зубами.
Кожен з них має свій підтон, але говорить про одне – день не вдався.
Якими ще висловами можна сказати про невдачу: дивіться відео від Віктора Дяченка
Тож якщо хтось скаже вам після чергової невдачі "щастить як утопленику", не поспішайте радіти. Це, найімовірніше, не побажання щастя, а добряча порція іронії.