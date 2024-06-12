Бельгія та Німеччина інвестують мільйони євро у відбудову зруйнованих в Україні закладів освіти

Бельгія та Німеччина інвестують у відбудову закладів освіти, які зруйнували росіяни в Україні, понад 40 мільйонів євро. Відповідні угоди про співпрацю представники цих країн підписли з українським Міносвіти.

Тож у МОН анонсували масштабну модернізацію окремих закладів освіти. На Міжнародній конференції з відновлення України у Берліні освіту визнали стратегічним напрямом для відбудови людського капіталу країни.

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Німеччина та Бельгія інвестують кошти в українську освіту

Так, Бельгія інвестує понад 21 мільйона євро у відбудову шкіл, ліцеїв та профтехів у Київській та Чернігівській областях. Також МОН розширить співпрацю з бельгійськими закладами та впровадить перекваліфікацію для ветеранів, людей зі статусом ВПО, молоді та жінок.

Німеччина виділяє 20,5 мільйона євро на створення в Україні Центрів професійної досконалості. Кошти скерують на оновлення інфраструктури профтехустанов, сучасне обладнання майстерень та нові навчальні програми.

Що планує МОН для відбудови людського капіталу:

безпечну інфраструктуру для закладів усіх рівнів;

гнучкі індивідуальні траєкторії та державні гранти у вищій освіті;

модернізацію мережі університетів і наукових установ.

Із потужною підтримкою не лише відновимо, а й модернізуємо систему освіти — для розбудови інноваційної економіки майбутнього!

– наголосили у Міносвіти України.

Скільки закладів освіти зруйнували росіяни в Україні

В Україні внаслідок повномасштабної війни пошкоджень зазнала кожна сьома школа.

400 закладів освіти зруйновані повністю, розповідав не так давно перший заступник міністра освіти та науки України Євген Кудрявець.

Ще понад 3,5 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань.

Майже 14 мільярдів доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури за останніми оцінками Світового банку.