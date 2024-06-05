"Двіжуй за дітей": в Україні запустили фандрейзингову кампанію задля відновлення освіти
Джерело:Благодійний фонд savED
Благодійний фонд savED запустив літню кампанію, аби заручитись підтримкою бізнесів на облаштування укриттів і тимчасових шкіл в деокупованих громадах. Також у межах ініціативи планують зібрати кошти на рюкзаки з необхідним для навчання під час відключень.
Лейтмотивом кампанії став заклик #Двіжуй_за_дітей. А всі активності фонд об’єднує у "Двіж".
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Кампанія має на меті відновити освіту для дітей
Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад зазначила, що двіжувати за дітей – це допомагати відновлювати доступ до освіти різними шляхами і способами.
Двіж – це і про фінансову допомогу (донатом, мінізбором, відсотком від прибутку бізнесу тощо), і про будь-які активності заради українських дітей. Ми закликаємо двіжувати за дітей, а масштаб, спосіб і формат кожен може обрати власний,
– пояснила вона.
Як зауважили у фонді, "Двіжуй за дітей" – продовження започаткованої минулого літа кампанії "До школи знов", метою якої є повернення дітей до навчання.
Минулого року фонд разом із партнерами збирав кошти на укриття та освітні простори на Миколаївщині та Чернігівщині. Результати кампанії – найбільше укриття серед шкіл Миколаєва та тимчасова школа в Червоній Долині (Миколаївщина), яку фонд разом із партнерами відкрили минулого тижня.
Мета ж цьогорічної кампанії – об'єднати максимальну кількість українців навколо відновлення освіти. Разом із тим фонд збирає кошти на #двіжові_рюкзаки, наповнені необхідним для навчання в умовах блекаутів. Фонд закликає до партнерства бізнеси та меценатів, аби разом облаштувати укриття і тимчасові школи у громадах, що постраждали від війни.
Фонд savED розпочав кампанію щодо відновлення освіти / Відео з інстаграму Благодійного фонду savED
"Екофлоу, ноутбуки, автономне освітлення – це рятівне приладдя залишається розкішшю для українських родин з небагатих прифронтових громад. Почасти єдина опція навчання там – це зум зі старенького смартфона мами чи тата. Тому ми стартуємо збір на рюкзаки з базовими, але дуже потрібними речами, аби діти мали можливість навчатись", – зазначила керівниця відділу партнерств фонду savED Олександра Шевченко.
Вона також зазначила, що разом з тим тогорічна кампанія показала, що об'єднуючись із різними партнерами фонду вдається створювати для дітей неймовірно круті освітні простори там, де від освіти залишились лише руїни. А щоб долучитись до великих справ можна інвестувати і досить невеликі гроші.
Як можна долучитися до кампанії
- Задонатити на #Двіжові_рюкзаки
Більше про збір на рюкзаки можна дізнатись на сайті savED. Донатити можна за посиланням.
- Підтримати інформаційно чи стати амбасадором кампанії
Двіжувати треба гучно, тож фонд запрошує інфлуенсерів, зірок шоубізнесу, авторів подкастів і ютуб-проєктів, стендаперів, ведучих, редакторів і журналістів та цілі медіа долучатись та разом із нами двіжувати за дітей.
- Зібрати чи задонатити на укриття та тимчасові освітні простори на Харківщині, Чернігівщині і Дніпровщині
На залучені кошти фонд планує облаштувати тимчасову школу в Апостолово (Дніпровщина), укриття в Городні (Чернігівщина), укриття в Печенігах та Балаклії (Харківщина).
- Долучитись до #Двіжових_освітніх_мандрів
Поїхати в маленьку громаду на Миколаївщині та провести для тамтешніх дітей лекцію, організувати для них майстерку чи мініконцерт, або просто поспілкуватись – це теж двіж. Фонд savED запрошує долучатись до активностей кампанії та вирушати в освітні мандри до дітей.