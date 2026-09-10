На відновлення пошкоджених закладів освіти виділили значну суму коштів
Уряд України перерозподілив понад 12,5 мільйона гривень на відновлення роботи комунальних закладів освіти, пошкоджених або знищених внаслідок бойових дій.
Про це за підсумками засідання уряду повідомив у телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На що скерують кошти
Ці кошти є залишком коштів спеціального фонду держбюджету та були отримані торік на рахунок, відкритий МОН у Національному банку для потреб освіти і науки.
Наразі кошти в обсязі 12 мільйонів 544 тисяч 863 гривень (видатки розвитку) перерозподілені МОН України на нову бюджетну програму для надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій.
Ці гроші використовують відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій.
Також уряд перерозподілив З мільйони 900 тисяч гривень спецфонду держбюджету на субвенцію місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти.
Як готуватимуть заклади освіти до осінньо-зимового сезону
- В Україні триває підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду.
- У разі погіршення безпекової ситуації, перебоїв у роботі критичної інфраструктури, зокрема проблем зі світлом, заклади освіти повинні гнучко організовувати навчання.
- У МОН зазначають, що передбачили зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу, внесення змін до календарно-тематичного планування та інші рішення, необхідні для безперервності навчання.