Про це за підсумками засідання уряду повідомив у телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На що скерують кошти

Ці кошти є залишком коштів спеціального фонду держбюджету та були отримані торік на рахунок, відкритий МОН у Національному банку для потреб освіти і науки.

Наразі кошти в обсязі 12 мільйонів 544 тисяч 863 гривень (видатки розвитку) перерозподілені МОН України на нову бюджетну програму для надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій.

Ці гроші використовують відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій.

Також уряд перерозподілив З мільйони 900 тисяч гривень спецфонду держбюджету на субвенцію місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти.

Як готуватимуть заклади освіти до осінньо-зимового сезону

  • В Україні триває підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду.
  • У разі погіршення безпекової ситуації, перебоїв у роботі критичної інфраструктури, зокрема проблем зі світлом, заклади освіти повинні гнучко організовувати навчання.
  • У МОН зазначають, що передбачили зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу, внесення змін до календарно-тематичного планування та інші рішення, необхідні для безперервності навчання.