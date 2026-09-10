Про це за підсумками засідання уряду повідомив у телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На що скерують кошти
Ці кошти є залишком коштів спеціального фонду держбюджету та були отримані торік на рахунок, відкритий МОН у Національному банку для потреб освіти і науки.
Наразі кошти в обсязі 12 мільйонів 544 тисяч 863 гривень (видатки розвитку) перерозподілені МОН України на нову бюджетну програму для надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій.
Ці гроші використовують відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Також уряд перерозподілив З мільйони 900 тисяч гривень спецфонду держбюджету на субвенцію місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти.
Як готуватимуть заклади освіти до осінньо-зимового сезону
- В Україні триває підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду.
- У разі погіршення безпекової ситуації, перебоїв у роботі критичної інфраструктури, зокрема проблем зі світлом, заклади освіти повинні гнучко організовувати навчання.
- У МОН зазначають, що передбачили зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу, внесення змін до календарно-тематичного планування та інші рішення, необхідні для безперервності навчання.