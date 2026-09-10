Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На что будут направлены средства

Эти средства являются остатком средств специального фонда госбюджета и были получены в прошлом году на счет, открытый МОН в Национальном банке для нужд образования и науки.

В настоящее время средства в размере 12 миллионов 544 тысяч 863 гривен (расходы на развитие) перераспределены МОН Украины на новую бюджетную программу для предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на возобновление работы коммунальных учебных заведений, поврежденных/уничтоженных в результате боевых действий.

Эти средства используются в соответствии с Порядком и условиями предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на возобновление работы коммунальных учебных заведений, поврежденных/уничтоженных в результате боевых действий.

Также правительство перераспределило 900 тысяч гривен из спецфонда госбюджета на субвенцию местным бюджетам для приобретения школьных автобусов для учреждений общего среднего образования.

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