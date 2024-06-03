"Іспит буде достатньо жорстким": у МОН розповіли, як чоловіки уникають мобілізації через вступ

Вступні іспити на магістратуру та аспірантуру цьогоріч складає рекордна кількість чоловіків. В Міносвіти України таку ситуацію вважають тривожною.

Про способи ухилення від призову розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Дедалі більше чоловіків вступають до університетів

У 2024 році вступні іспити для магістратури та аспірантури єдині.

Цього року вже понад 200 тисяч осіб зареєструвалися на об'єднаний вступний іспит. Серед них є величезна кількість чоловіків старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити,

– сказав Винницький.

Зазвичай на іспит реєструється переважно 110 – 120 тисяч осіб, тому у МОН стривожені цією ситуацією. Однак Міністерство освіти планує реагувати на обставини, які склалися.

Цей іспит буде достатньо жорсткий цього року. Ми хочемо, щоб особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору,

– підкреслив заступник міністра освіти та науки.

Студенти денної або дуальної форми, які отримують професійну, професійно-технічну, передвищу або вищу освіту, мають право на відстрочку від мобілізації. Це ж стосується докторантів, аспірантів та інтернів.

Лише наявність результатів єдиного вступного іспиту за 2024 або 2023 роки дає право майбутньому аспіранту брати участь у вступному іспиті у тому виші, де він планує навчатися. Про усі правила вступу на аспірантуру та новації в 2024 році читайте в матеріалі 24 Каналу.