Українські слова очима іноземців: що незвично звучить для носіїв англійської

Кожна мова має звуки й словосполучення, до яких носії інших мов не звикли. Те, що українцям здається простим і природним, англомовна людина може сприймати як скоромовку або чути в ньому несподівані асоціації зі своєю мовою.

Добірку "цікавих" українських слів від англомовної спільноти з відомої соцмережі, пропонуємо разом з репетиторкою з мови tutor.movlit.

Які українські слова звучать складно чи кумедно?

Ми щодня вимовляємо слова, не замислюючись, як вони звучать для людини, яка не знає української. А для іноземців деякі з них можуть бути справжнім відкриттям: одні важко вимовити, інші нагадують слова рідної мови, а ще інші просто смішно звучать на слух.

У спільноті Reddit, де спілкуються люди, які вивчають українську, користувачі діляться такими мовними спостереженнями. Іноді вони обирають слова, які здаються їм кумедними, а іноді зізнаються, що певні звуки й поєднання літер даються їм неабияк важко.

Скриншот / Reddit

Звісно, жодне слово не є смішним саме по собі. Усе залежить від мовного досвіду людини, її звичних звуків і асоціацій. Але поглянути на рідну мову чужими очима – це нагода помітити цікаві речі, до яких ми давно звикли.

Блогерка, репетиторка з мови Катя зробила підбірку слів, які б ми точно не сказали, що вони дивні чи складні. Але головне – думати треба виключно англійською.

"Використовувати" – дуже довге звучання, а у майбутньому часі, ну дуже складно для вимови й запам'ятовування – "використовуватимемося".

Скриншот / Reddit

"Бутерброд" – одразу розкладається на частини "battered and bread" (хліб з маслом).

Фраза "Бути тут" звучить дуже смішно – "Booty toot" (жартівливий вислів, що означає "пук").

"Її"– "подобається, бо смішно звучить".

"Свіжа їжа" – "звучить і мило, і смішно".

"Брат" – звучить мило та дивує, бо в англійські "brat" – це дитина, яка погано чи зухвало поводиться.

"Завжди буду фанатом слова "Увага" – навіть не знаю чому".

Скриншот / Reddit

"Крилатий" – під враженням від вірша Ліни Костенко.

"Привіт!" – "бо в англійській мові "privet" – це живопліт. І в думках я ніби вітаюся з живоплотом".

Скриншот / Reddit

"Божевільний", як його можна сказати разом і окремо, і вони будуть мати різне значення" "Боже – вільний!".

"І це хаос" – "звучить точно як "It's a house"".

"Бджола" – "це слово починається з трьох приголосних".

Які українські слова звучать кумедно для англомовних іноземців: дивіться відео

В іншій частині, яку уже підготувала блогерка і можна переглянути на її каналі, зустрічаємо слова:

"Тітка", слово зовсім не асоціюється з aunt, а швидше з вульгаризмом tits (жіночі груди).

"Люди" та слова, які закінчують на твердий "и" – "окреме задоволення вимовляти та чути – ніби пестить слух".

"Надобраніч" – "звучить дуже мило".

Скриншот / Сторінка tutor.movlit.

Щавель – "може і не смішно, але дуже моторошно".

Слова зі суфіксом -ник – чайник чи електрочайник, смітник.

Скриншот / Сторінка tutor.movlit.

"Шістнадцять" – число, яке змушує зупинитися

В англомовній спільноті Reddit окремо згадували українське слово "шістнадцять". Один із користувачів пожартував, що для англомовного вуха воно може звучати незвично, якщо подумки прочитати його крізь призму англійської вимови.

"Шістнадцять" звучить як "shit is not it" ("це повна фігня",). Можна зустріти коментарі, що усі українські цифри звучать як "добірна лайка". Інші учасники обговорення пояснювали, що річ не в самому слові, а в тому, як людина намагається відтворити незнайомі звуки.

Для українців тут усе природно: шиплячі звуки, збіг приголосних і закінчення не викликають особливих труднощів. Але в англійській мові немає цілком тотожного набору звуків у такому поєднанні, тому новачкові доводиться буквально тренувати язик.

Які слова – просто подобаються?

Є дописувачі Reddit, які коментують, що деякі слова їм просто подобаються за звучанням, навіть не розуміючи чому: "смерть", "хлопець / хлопчик", "закінчилося", "обережно", "весна", "подушка", "жаба", "свиня", "млинці", "пообіцяй" ("вимовити яке правильно – окреме задоволення").

У дискусіях на Reddit згадували, зокрема, "забобон", "ключі", "дощ", "щось" і "борщ". Для когось ці слова звучать незвично, для когось – милозвучно, а для когось цікаві тим, що їх приємно повторювати.

Скриншот / Reddit

Наприклад, у словах "дощ" і "щось" особливу увагу привертає звукосполучення "щ". В англійській немає цілком такого самого звука, тому вимова може потребувати практики. А "ключі" декому здається цікавим через звучання, яке мимоволі нагадує знайомі слова з інших мов.

Окремий випадок – "забобон". Воно привертає увагу повторенням складів і ритмом. Такі слова легко запам’ятовуються, навіть якщо людина ще не до кінця розуміє їхнього значення.

Буває й так, що слово викликає сміх, бо нагадує людині щось зовсім інше її рідною мовою. У Reddit-обговореннях англомовні користувачі згадували, наприклад, українське "крапати": його звучання асоціювалося в них з англійським грубуватим словом crap. Звісно, значення українського слова зовсім інше – капати або падати краплями.

Це звичайне явище в міжмовному спілкуванні: мозок шукає знайомі звукові відповідники, навіть якщо вони не мають нічого спільного за значенням. Тому одна й та сама назва може викликати в різних людей зовсім різні асоціації.

"Паляниця", "під’їжджати" і "з’являтися" – справжня гімнастика для язика

Деякі слова привертають увагу не стільки значенням, скільки вимовою.

Паляниця – слово, яке стало символом української мовної ідентичності. Для тих, хто вивчає українську, поєднання звуків "ля", "ни" та закінчення "ця" може бути непростим. На Reddit англомовні користувачі також згадували, що їм важко вимовляти це слово, особливо швидко.

– слово, яке стало символом української мовної ідентичності. Для тих, хто вивчає українську, поєднання звуків "ля", "ни" та закінчення "ця" може бути непростим. На Reddit англомовні користувачі також згадували, що їм важко вимовляти це слово, особливо швидко. Під’їжджати – довге слово з кількома приголосними поспіль. Один із користувачів розповів, що саме воно здавалося складним його партнерці, яка вивчає українську.

– довге слово з кількома приголосними поспіль. Один із користувачів розповів, що саме воно здавалося складним його партнерці, яка вивчає українську. З’являтися – ще один приклад, який учасники обговорення називали складним для вимови. Коли в одному слові повторюються м’які приголосні та звуки, що потребують зміни положення язика, вимовити його природно виходить не відразу.

– ще один приклад, який учасники обговорення називали складним для вимови. Коли в одному слові повторюються м’які приголосні та звуки, що потребують зміни положення язика, вимовити його природно виходить не відразу. Хвилюйся – слово, яке один англомовний користувач назвав особливо важким. Для українців воно звичне, а для новачка повторення звуків і м’якість приголосних можуть стати справжнім випробуванням.

Цікаво! Раніше ми писали про 10 колоритних українських слів, які іноземці не розуміють.

Цікаво, що складними часто виявляються не найдовші слова, а ті, у яких звуки потрібно швидко й точно перемикати один за одним. Те, що для носія мови звичне, для іноземця може бути складним, кумедним або навіть красивим.

А тепер цікаво: яке українське слово ви б запропонували іноземцеві вимовити з першої спроби?