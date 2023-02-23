10 винаходів українських дітей під час війни, які можуть змінити світ

Попри всі спроби Росії знищити заклади освіти та зупинити навчання, українці прагнуть розвиватися та постійно вигадують щось нове. І їхні проєкті дійсно можуть змінити світ. Які 10 винаходів українських підлітків вразили найбільше – читайте у статті.

На зважаючи на війну, юні науковці продовжують працювати над своїми ідеями. За цей час школярі розробили дійсно круті винаходи – від пристроїв для розмінування до стоматології на Міжнародній космічній станції.

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Діти роблять проєкти для екології та здоров'я, шукають нові джерела електроенергії та розробляють інноваційні пристрої для захисту України. Підлітки, що захоплюються наукою, роблять свій внесок у розвиток країни.

10 винаходів українських підлітків, які можуть змінити світ

Робот-розмінувальник

Студент КПІ 17-річний Ігор Клименко розробив робота-розмінувальника. За це він отримав премію Global Student Prize, якою нагороджують найкращих студентів світу.

У 2014 році, коли розпочалася війна на сході України, Ігор перейшов у 5-й клас і почав відвідував курси робототехніки в Малій академії наук міста Києві. Вже тоді хлопець задумався над тим, як допомогти в захисті країни.

Я дізнався, що серйозною проблемою для військових є міни, а тому почав думати, що міг би створити, щоб зберегти життя нашим людям на Сході,

– казав він.

У 10 класі Ігор почав міркувати над застосуванням для своїх ідей квадрокоптерів та дронів, а протягом останніх двох років працював над проєктом робота, який вміє знешкоджувати міни (Quadcopter Mines Detector).



Ігор Клименко / Фото з соцмереж

Зараз Ігор Клименко працює з інвесторами та різними організаціями над їхньою швидкою практичною реалізацією винаходу, щоб зменшити кількість жертв від вибухових пристроїв та допомагати українським військовим знаходити міни безпечно.

Цікаво, що у майбутньому хлопець планує додати функцію детонування, щоб повністю замінити людину на замінованих територіях технологіями. Додамо, що Ігор також встигає займатися волонтерством – розвозить їжу.

Дрон-міношукач

Над безпекою наших захисників задумався і школяр з Івано-Франківська Юрій Тумир. Він розробив дрон-міношукач для військових. Свій проєкт школяр презентував на щорічному всеукраїнському фестивалі Steam-Fest.

Спочатку в хлопця виникла ідея зробити машинку, яка шукає міни. А потім він вирішив створити квадрокоптер за технологією 3D друку. Дрон, який розробив юний франківець, може проводити пошук мін та позначати їх на карті мобільного додатку.



Юрій Тумир / Фото з соцмереж

За словами школяра, дрон ще й визначає розмір та тип ворожого боєприпасу. Розробляли дрон-розвідник близько 4 місяців, зараз же квадрокоптер активно тестують.

Робот-аватар для саперів

Щоб допомогти розв'язати проблему розмінування, у Луцьку 15-річна школярка Аліна Сичук створила експериментального робота-аватара. Винахід допоможе рятувати життя саперів.

Так, роботом можна керувати на відстані 10 – 20 метрів за допомогою спеціального пристрою, який одягається на руку. Вбудовані передавачі розпізнають рухи людини, переводять їх у команди й відправляють сигнали роботу.



Аліна Сичук / Фото з соцмереж

Сам робот також складається з дешевих матеріалів — його собівартість становить близько 15 тисяч гривень. У разі вибуху міни чи гранати постраждають лише найтендітніші деталі, а основна електроніка має вціліти, отже, ремонт коштуватиме близько 3 тисяч гривень.

Зазначимо, що винахід дівчина розробила разом із батьком – викладачем Луцького технічного університету Віктором Сичуком, який також викладає в Малій академії наук.

Повербанк для військових

Львівський школяр, 15-річний Захар Щурко розробив портативну зарядну станцію для військових. Павербанком можна зарядити з десяток мобільних телефонів, а також рації, дрони та навіть Starlink.

Сам пристрій може заряджатися від сонячної панелі, яка йде в комплекті. Такий генератор майже не нагрівається, не шумить, а його температура менша за нормальну температуру тіла людини. Отже, цей пристрій легко замаскувати.



Захар Щурко / Фото з соцмереж

Цікаво, що школяр витратив на цей винахід гроші, які разом із братом збирав на ноутбук і велосипед. "Почалася війна, я побачив, що військовим таке потрібно, і вирішив, що можу спробувати зробити генератор", – розповідає Захар.

Собівартість зарядної станції — 22 тисячі гривень. Перший свій пристрій хлопець робив два тижні, тепер це займає два – три дні. Винахід Захара Щурко вже працює на фронті. Захар відправив кілька таких павербанків на передову та отримав позитивні відгуки.

Лазерний 3D-сканер для архітекторів та будівельників

У жовтні 2022 року українські школярі взяли участь у міжнародному інноваційному шоу INOVA 2022, де здобули 40 золотих нагород.

Так, Даніл Арабаджи, учень Запорізького ліцею "Логос", представив на конкурсі лазерний 3D-сканер для архітекторів та будівельників. За цей винахід Даніл отримав одразу кілька нагород.



Даніл Арабаджи / Фото з соцмереж

Його лазерний 3D-сканер – це лазерний далекомір, що обертається й обчислює координати кожної точки в кімнаті чи на об'єкті. Потім ці дані переносяться на комп'ютер, де створюється віртуальна модель або ж її скан. Він робив його близько року, і робота над 3D-сканером не припиняється. Зараз Даніл вдосконалює програмну частину проєкту.

Подбати про здоров'я серця

Учениця 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" Анастасія Куруленко розробила програмну систему корегування груп ризику серцево-судинних захворювань.

Програмна система кладається з двох частин: тесту, який можуть проходити користувачі, та колової діаграми. За допомогою програми за лічені хвилини можна виявити у людини ризик розвитку серцево-судинних захворювань та своєчасно скерувати її до фахівця.



Анастасія Куруленко / Фото з соцмереж

Результат тесту визначається відповідним кольором:

зелений — ваше серце й судини в нормі,

червоний — треба звернутися до кардіолога.

Тест актуальний для тих, кому від 20 до 55 років, і враховує 10 найважливіших факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Також Анастасія вважає, що її програма буде мотивувати людей вести більш здоровий спосіб життя.

Стоматологія для астронавтів

Ще один винахід наших юних науковців уже проходить тестування в космосі.

Учні 11 класу Софія Давидова, Михайло Гарькавець, Єлизавета Садчикова, Владислав Волков і науковий керівник Андрій Самойловрозробили мінілабораторію зі стоматологічними матеріалами, яка відправилася на Міжнародну космічну станцію на борту ракети "SpaceX Dragon".



Команда юних науковців / Фото з соцмереж

Додамо, що у астронавтів теж виникає потреба лікувати зуби. Уже відомі ситуації, коли астронавти самостійно встановлювали пломби на МКС, з чим були проблеми, бо ультрафіолетові лампи, які потрібні стоматологам, не можна використовувати на станції через ризик пожежі.

Цікаво, що після 24 лютого 2022 року учасники команди роз'їхалися по різних куточках світу і не мали доступу до мінілабораторії. Влітку гімназію зруйнували російські ракети, але вчитель зміг врятувати лабораторію й переслати її до Польщі. Завдяки цьому команда продовжила роботу над проєктом.

Чиста вода має бути доступна кожному

Школярка з Миколаєва Любов Слесаренко у 2022 році на національній Олімпіаді геніїв презентувала проєкт "Опріснення та очищення води за допомогою багатоступеневого гідрогелевого пристрою на сонячній енергії". Зі своїм проєктом Любов здобула срібну нагороду.



Любов Слесаренко / Фото з соцмереж

Тема, яку вибрала школярка, наразі дуже актуальна для багатьох міст України, а особливо – для Миколаєва. Адже через перебиті окупантами водогони у містах немає постачання чи питної води. Тому це допоможе вирішити проблему.

З думкою про довкілля

Довкілля України зараз переживає наслідки варварського вторгнення Росії. Тож, 15-річна Альона Зикова з міста Апостолове, що на Дніпропетровщині, розробила екологічну та безпечну плівку для пакування. За цей проєкт дівчина отримала друге місце у Всеукраїнському конкурсі InventorUA.

Я розробила органічну плівку на основі перлової крупи та крохмалю. Вона безпечна для харчових продуктів, витримує низькі та високі температури. Довго служить і за міцністю майже не поступається поліетилену,

– коментує свій винахід дівчина.

Над проєктом дівчина працювала декілька місяців. Далі школярка планує зробити повноцінний пакет-майку.

Пристрій для дезінфекції

Випускниця Старокостянтинівського ліцею імені Михайла Рудяка Діана Богатир здобула "золото" та спеціальну нагороду від Organization for Creativity Innovation and Invention Promotion (OCIIP) в Канаді. Винахідниця створила пристрій для дезінфекції речей і поверхонь.

Пристрій називається UV Cleaner. Діана виготовила його на основі сучасних ультрафіолетових світлодіодів. Виріб має силіконову поверхню, куди можна покласти предмет, який треба дезінфікувати. Він живиться від звичайної батарейки та може обробляти особисті речі в будь-яких умовах.



Діана Богатир / Фото з соцмереж

Пристрій знищує мікроорганізми, що накопичилися на поверхнях речей. Повна дезінфекція відбувається за 5 – 10 хвилин. За словами дівчини, апарат може бути потрібним у період пандемій. А також він стане особливо корисним для тих, хто подорожує.