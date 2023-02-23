10 изобретений украинских детей во время войны, которые могут изменить мир

Несмотря на все попытки России уничтожить учебные заведения и остановить обучение, украинцы стремятся развиваться и постоянно придумывают что-то новое. И их проекты действительно могут изменить мир. Какие 10 изобретений украинских подростков поразили больше всего – читайте в статье.

Несмотря на войну, юные ученые продолжают работать над своими идеями. За это время школьники разработали крутые изобретения – от устройств для разминирования до стоматологии на Международной космической станции.

К теме Е против Z: как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны

Дети производят проекты для экологии и здоровья, ищут новые источники электроэнергии и разрабатывают инновационные устройства для защиты Украины. Увлекающиеся наукой подростки вносят свой вклад в развитие страны.

10 изобретений украинских подростков, которые могут изменить мир

Робот-разминировщик

Студент КПИ 17-летний Игорь Клименко разработал робота-разминировщика. За это он получил премию Global Student Prize, которую награждают лучших студентов мира.

В 2014 году, когда началась война на востоке Украины, Игорь перешел в 5 класс и начал посещать курсы робототехники в Малой академии наук города Киева. Уже тогда юноша задумался над тем, как помочь в защите страны.

Я узнал, что серьезной проблемой для военных являются мины, поэтому начал думать, что мог бы создать, чтобы сохранить жизнь нашим людям на Востоке,

– говорил он.

В 10 классе Игр начал размышлять над применением для своих идей квадрокоптеров и дронов, а в течение последних двух лет работал над проектом работа, умеющего обезвреживать мины (Quadcopter Mines Detector).



Игорь Клименко / Фото из соцсетей

Сейчас Игорь Клименко работает с инвесторами и разными организациями над их быстрой практической реализацией изобретения, чтобы уменьшить количество жертв взрывных устройств и помогать украинским военным находить мины безопасно.

Интересно, что в будущем молодой человек планирует добавить функцию детонирования, чтобы полностью заменить человека на заминированных территориях технологиями. Добавим, что Игорь тоже успевает заниматься волонтерством – развозит еду.

Дрон-миноискатель

Над безопасностью наших защитников задумался и школьник из Ивано-Франковска Юрий Тумир. Он разработал дрон-миноискатель для военных. Свой проект школьник представил на ежегодном всеукраинском фестивале Steam-Fest.

Сначала у парня возникла идея сделать машинку, которая ищет мины. А затем он решил создать квадрокоптер по технологии 3D печати. Дрон, разработанный юным франковцем, может производить поиск мин и обозначать их на карте мобильного приложения.



Юрий Тумир / Фото из соцсетей

По словам школьника, дрон еще определяет размер и тип вражеского боеприпаса. Разрабатывали дрон-разведчик около 4 месяцев, сейчас же квадрокоптеры активно тестируют.

Робот-аватар для саперов

Чтобы помочь решить проблему разминирования, в Луцке 15-летняя школьница Алина Сичук создала экспериментального робота-аватара. Изобретение поможет спасать жизнь саперов.

Так, роботом можно управлять на расстоянии 10 – 20 метров с помощью специального устройства, которое одевается на руку. Встроенные передатчики распознают движения человека, переводят его в команды и отправляют сигналы о работе.



Алина Сичук / Фото из соцсетей

Сам робот также состоит из дешевых материалов – его себестоимость составляет около 15 тысяч гривен. В случае взрыва мины или гранаты пострадают только самые хрупкие детали, а основная электроника должна уцелеть, значит ремонт будет стоить около 3 тысяч гривен.

Отметим, что изобретение девушка разработала вместе с отцом – преподавателем Луцкого технического университета Виктором Сычуком, также преподавающим в Малой академии наук.

Повербанк для военных

Львовский школьник, 15-летний Захар Щурко, разработал портативную зарядную станцию для военных. Павербанк можно зарядить с десяток мобильных телефонов, а также рации, дроны и даже Starlink.

Само устройство может заряжаться от солнечной панели, которая идет в комплекте Такой генератор почти не нагревается, не шумит, а его температура меньше нормальной температуры тела человека. Следовательно, это устройство легко замаскировано.



Захар Щурко / Фото из соцсетей

Интересно, что школьник потратил на это изобретение деньги, которые вместе с братом собирал на ноутбук и велосипед. "Началась война, я увидел, что военным это нужно, и решил, что могу попытаться сделать генератор", – рассказывает Захар.

Себестоимость зарядной станции – 22 тысячи гривен. Первое свое устройство парень делал две недели, теперь это занимает две – три дня. Изобретение Захара Щурко уже работает на фронте. Захар отправил несколько таких павербанков на передовую и получил положительные отзывы.

Лазерный 3D-сканер для архитекторов и строителей

В октябре 2022 года украинские школьники приняли участие в международном инновационном шоу INOVA 2022, где получили 40 золотых наград.

Данил Арабаджи, ученик Запорожского лицея "Логос", представил на конкурсе лазерный 3D-сканер для архитекторов и строителей. За это изобретение Данил получил сразу несколько наград.



Данил Арабаджи / Фото из соцсетей

Его лазерный 3D-сканер – это вращающийся лазерный дальномер, который вычисляет координаты каждой точки в комнате или на объекте. Затем эти данные переносятся на компьютер, где создается виртуальная модель или ее скан. Он делал его около года, и работа над 3D-сканером не прекращается. Сейчас Данил усовершенствует программную часть проекта.

Позаботиться о здоровье сердца

Ученица 11 класса Политехнического лицея НТУУ "КПИ" Анастасия Куруленко разработала программную систему коррекции групп риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Программная система состоит из двух частей: теста, который могут проходить пользователи, и круговой диаграммы. С помощью программы в считанные минуты можно выявить у человека риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно направить его к специалисту.



Анастасия Куруленко / Фото из соцсетей

Результат теста определяется соответствующим цветом:

зеленый - ваше сердце и сосуды в норме,

красный – нужно обратиться к кардиологу.

Тест актуален для тех, кому от 20 до 55 лет, и учитывает 10 важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также Анастасия считает, что ее программа будет мотивировать людей вести здоровый образ жизни.

Стоматология для астронавтов

Еще одно изобретение наших молодых ученых уже проходит тестирование в космосе.

Ученики 11 класса София Давыдова, Михаил Гарькавец, Елизавета Садчикова, Владислав Волков и научный руководитель Андрей Самойлов разработали минилабораторию со стоматологическими материалами, которая отправилась на Международную космическую станцию на борту ракеты "SpaceX Dragon".



Команда юных ученых / Фото из соцсетей

Добавим, что у астронавтов тоже возникает необходимость лечить зубы. Уже известны ситуации, когда астронавты самостоятельно устанавливали пломбы на МКС, с чем были проблемы, потому что ультрафиолетовые лампы, необходимые стоматологам, нельзя использовать на станции из-за риска пожара.

Интересно, что после 24 февраля 2022 года участники команды разъехались по разным уголкам мира и не имели доступа к минилаборатории. Летом гимназию разрушили российские ракеты, но учитель сумел спасти лабораторию и переслать ее в Польшу. Благодаря этому команда продолжила работу над проектом.

Чистая вода должна быть доступна каждому

Школьница из Николаева Любовь Слесаренко в 2022 году на национальной Олимпиаде гениев представила проект "Опреснение и очистка воды с помощью многоступенчатого гидрогелевого устройства на солнечной энергии". Со своим проектом Любовь получила серебряную награду.



Любовь Слесаренко / Фото из соцсетей

Тема, которую выбрала школьница, очень актуальна для многих городов Украины, а особенно – для Николаева. Ведь из-за перебитых оккупантами водопроводов в городах нет поставок или питьевой воды. Потому это поможет решить проблему.

С мыслью об окружающей среде

Окружающая среда Украины сейчас переживает последствия варварского вторжения России. Итак, 15-летняя Алена Зыкова из города Апостолово на Днепропетровщине разработала экологическую и безопасную пленку для упаковки. За этот проект девочка получила второе место во Всеукраинском конкурсе InventorUA.

Я разработала органическую пленку на основе перловой крупы и крахмала. Она безопасна для пищевых продуктов, выдерживает низкие и высокие температуры. Долго служит и по прочности почти не уступает полиэтилену,

– комментирует свое изобретение девушка.

Над проектом девушка работала несколько месяцев. Далее школьница планирует сделать полноценный пакет-майку.

Устройство для дезинфекции

Выпускница Староконстантиновского лицея имени Михаила Рудяка Диана Богатырь получила "золото" и специальную награду от Organization for Creativity Innovation and Invention Promotion (OCIIP) в Канаде. Изобретательница создала устройство для дезинфекции вещей и поверхностей.

Устройство называется UV Cleaner. Диана изготовила его на основе современных ультрафиолетовых светодиодов. Изделие имеет силиконовую поверхность, на которую можно положить предмет, который нужно дезинфицировать. Он питается от обычной батарейки и обрабатывает личные вещи в любых условиях.



Диана Богатырь / Фото из соцсетей

Устройство уничтожает микроорганизмы, скопившиеся на поверхностях вещей. Полная дезинфекция происходит через 5 – 10 минут. По словам девушки, аппарат может потребоваться в период пандемий. А также он станет особенно полезным для путешествующих.