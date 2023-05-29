Коли і як у Рівному та Кропивницькому святкуватимуть випускні та останні дзвоники

У 2023 році через повномасштабну війну не у всіх школах відбудуться випускні. Не буде урочистостей переважно там, де учні вчилися дистанційно.

В інших регіонах школи відмовляються від масових заходів та проводитимуть випускні скромніше, ніж до війни. Як і коли відбудуться випускні вечори у Рівному та Кропивницькому, читайте на 24 Каналі.

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Як і коли відбуватимуться випускні у Рівному

У Рівному масових випускних у 2023 році не буде, розповів мер міста Олександр Третяк.

Випускні у школах відбуватимуться з 29 травня до 2 червня непублічно, немасово. Кожна школа організовуватиме мінізаходи.

Публічних, масових, як ми звикли в довоєнний період, ми не будемо проводити, зважаючи на безпекову складову,

– уточнив мер Рівного.

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Коли будуть випускні у Кропивницькому

У більшості шкіл Кропивницького діти вчитимуться до 31 травня. Документи випускникам вручать у червні, розповіла начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко.

Лише у трьох школах останній дзвоник буде 2 червня. В яких – не повідомляють з міркувань безпеки. Формат проведення останніх дзвоників заклади обиратимуть самостійно.

Свідоцтва про закінчення початкової школи вручатимуть 31 травня, про базову середню освіту – 16 червня, про закінчення школи – 30 червня.