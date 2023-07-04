До сліз: 11-класники на Київщині прийшли святкувати випускний до поруйнованої Росією школи
Джерело:NV
На Київщині 11-класники прийшли святкувати випускниий до своєї школи, яку поруйнувала Росія. Навіть попри те, що раніше вони не могли продовжити навчання у Бузівському академічному ліцеї через обстріли.
Бузівський академічний ліцей, що у Бучанському районі, росіяни обстріляли 14 разів. Все ж 11-класники попрощалися із навчанням у дворі свого навчального закладу.
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11-класники на Київщині прийшли святкувати випускний до своєї школи
У будівлі зараз найбільше пошкоджений 3 поверх. Саме у цій частині ліцею від вибуху згоріли усі комп'ютери та дошки. Також зруйновані стіни трьох кабінетів.
Та попри руйнування, школярі успішно закінчили навчання. Уроки відвідували в дитячому садку і частково дистанційно.
Натомість на випускний підготували розважальні сценки про свій навчальний процес. Також станцювали останній вальс.
Учні та вчителька Бузівського академічного ліцею / фото NV