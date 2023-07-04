До сліз: 11-класники на Київщині прийшли святкувати випускний до поруйнованої Росією школи

4 липня 2023, 15:32
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Джерело:

NV

На Київщині 11-класники прийшли святкувати випускниий до своєї школи, яку поруйнувала Росія. Навіть попри те, що раніше вони не могли продовжити навчання у Бузівському академічному ліцеї через обстріли.

Бузівський академічний ліцей, що у Бучанському районі, росіяни обстріляли 14 разів. Все ж 11-класники попрощалися із навчанням у дворі свого навчального закладу. 

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11-класники на Київщині прийшли святкувати випускний до своєї  школи

У будівлі зараз найбільше пошкоджений 3 поверх. Саме у цій частині ліцею від вибуху згоріли усі комп'ютери та дошки. Також зруйновані стіни трьох кабінетів.

Та попри руйнування, школярі успішно закінчили навчання. Уроки відвідували в дитячому садку і частково дистанційно.

Натомість на випускний підготували розважальні сценки про свій навчальний процес. Також станцювали останній вальс.


Учні та вчителька Бузівського академічного ліцею / фото NV

Детальніше про те, як 11-класники святкували випускний в Україні у 2023 році, читайте тут: "Танці на руїнах, у час тривоги, зі сльозами на очах: як учні в Україні прощалися зі школою".
Автор: Марія Волошин