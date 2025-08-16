"Серпень завжди випадає як шанс": найкращі вірші Іздрика про кохання і не тільки
16 серпня, у розпал останнього місяця літа, святкує свій день народження відомий український письменник Юрій Іздрик. Його твори можуть викликати неоднозначну реакцію, але без сумніву не залишать нікого байдужим.
У День народження Юрія Іздрика 24 Канал вирішив нагадати читачам про його творчість та зібрав цікаві факти про письменника і низку поезій.
Що ви знаєте про Іздрика?
Відомий сучасний поет та прозаїк Юрій Іздрик 16 серпня святкує свій День народження – 63 роки.
У його творчості є свої прихильники та гейтери, однак, різностороння творчість – поезія та проза – від тонкої і вишуканої любовної лірики, інтимної поезії, до віршів з "низькою" лексикою – не залишає нікого байдужим.
Уродженець міста Калуша, що на Івано-Франківщині, у якому живе і працює. За освітою – інженер. Але своє життя пов'язав з творчістю. Редактор журналу "Четверг". А ще музикант, який закінчив музичну школу по класу віолончелі та фортепіано, самотужки опанував гру на гітарі та мандоліні.
У доробку Юрія Іздрика: повість "Острів КРК" (1994), поетична збірка "Станіслав і 11 його визволителів" (1996), роман "Воццек" (1996, 1997), "Подвійний Леон" (2000) і "АМтм" (2004), збірка есеїв "Флешка" (2007), "Флешка-2GB" (2009), "Таке" (2009), "Underwor(l)d" (2011), "Іздрик. Ю" (2013), "Після прози" (2013), "AB OUT" (2014), "Календар любові" (2015), низки повістей, оповідань, статей з культурології та літературознавства. Відомий як один із творців Станіславського феномену – кола митців з західним постмодерністським баченням.
Захопився і малярством (1990 – 1994 роки), мав кілька персональних виставок своїх творів та заробляв цим. Його роботи зараз їх зберігають у приватних колекціях та галереях України та закордоном.
Цікаво, що Іздрик спробував себе як актор у фільмі "Я і Фелікс", режисеркою якого стала Ірина Цілик. Фільм про особливу дружбу хлопчика з ветераном війни в Афганістані, на ім'я Фелікс – дуже харизматичним, хоч і надломленим. Хто не бачив – обов'язково перегляньте, Юрій Іздрик з роллю впорався блискуче.
У березні 2025 року його поетична збірка "Колекція" здобула Національну премію України імені Тараса Шевченка в номінації "Література".
Письменниця Уляна Галич зазначила, що вважає Іздрика "живим класиком", який пише некласичні твори.
Відтак, поетика автора робить його творчість окремішнім явищем української літератури, дозволяє говорити про феномен Іздрика у дискурсі ширшого "станіславського феномену". Винятковість поета ще й у тому, що він невтомний у творчому процесі, відкритий у інформаційній присутності, невпинно продукуючи факти літературної й мистецької дійсності,
– зазначила Галич.
Чи читали ви твори Іздрика?
Його поезія не може нічого не викликати ніяких емоцій – нею зізнаються в коханні, збирають себе до купи, знаходять себе, розуміють глибини внутрішнього світу. Стрічки з віршів стають тату та розлітаються на цитати на листівках.
***
Серпень
сонце впирає по саме нікуди
сенси парують і висихають
ми перелити цим літом і випити
і переписані двічі навзаєм
передозовані переосмислені
знову готовий цей світ називати
ми обростаєм листами як листям
і розцвітаєм цукровою ватою
сонце періщить по саме нікуди
вата стікає в'язким сиропом
мружаться очима зачинених вікон
люки задраєно і перископи
жовтий наш човен іде під захист
білі драже розчиняються в венах
літо не має жодної міри
серпень виходит на авансцену
і – монологи
і – реверанси
згашена рампа
темна куліса
серпень завжди випадає як шанс
раптом померти і вийти на біс
***
***
коли повертається світ спиною
і знов поміж нами відстань і стіни
говори зі мною
говори зі мною
хай навіть слова ці нічого не змінять
і коли вже довкола пахне війною
і вже розгораються перші битви
говори зі мною
говори зі мною
бо словом також можна любити
***
осінь заходить боком-боком
щоб виглядати мо́лодо
дерево тріскає вздовж воло́кон
холодно-га́ряче-холодно
тріскає дерево сохнуть суцвіття
наче ламкі зап’ястя
ти все блукаєш мила цим світом
наздоганяючи щастя
***
іноді любити – це мовчати
німоту прийнявши наче смерть
і стояти сторожко на чатах,
міста поруйнованого вщерть
берегти руїни стіни, трави
чистотіл, кропиву, лебеду…
Наче це – найважливіша справа
наче спосіб відвести біду.
В соціальних мережах можна зустріти безліч відео у яких і сам автор, і інші поціновувачі поезії начитують його вірші – романтичні, пронизливі і дуже чуттєві.
Ба більше, їх беруть за основу музичних композицій. 7 березня 2025 року Jerry Heil (Яна Шемаєва) у дуеті з Monatik випустила пісню "Вимолив".
Та ще у 2022 році інді-гурт LILOVIY випустив в альбом, у якому переспівав вірш Іздрика "Кораблі і дирижаблі".
