У День народження Юрія Іздрика 24 Канал вирішив нагадати читачам про його творчість та зібрав цікаві факти про письменника і низку поезій.

Що ви знаєте про Іздрика?

Відомий сучасний поет та прозаїк Юрій Іздрик 16 серпня святкує свій День народження – 63 роки.

У його творчості є свої прихильники та гейтери, однак, різностороння творчість – поезія та проза – від тонкої і вишуканої любовної лірики, інтимної поезії, до віршів з "низькою" лексикою – не залишає нікого байдужим.

Уродженець міста Калуша, що на Івано-Франківщині, у якому живе і працює. За освітою – інженер. Але своє життя пов'язав з творчістю. Редактор журналу "Четверг". А ще музикант, який закінчив музичну школу по класу віолончелі та фортепіано, самотужки опанував гру на гітарі та мандоліні.

У доробку Юрія Іздрика: повість "Острів КРК" (1994), поетична збірка "Станіслав і 11 його визволителів" (1996), роман "Воццек" (1996, 1997), "Подвійний Леон" (2000) і "АМтм" (2004), збірка есеїв "Флешка" (2007), "Флешка-2GB" (2009), "Таке" (2009), "Underwor(l)d" (2011), "Іздрик. Ю" (2013), "Після прози" (2013), "AB OUT" (2014), "Календар любові" (2015), низки повістей, оповідань, статей з культурології та літературознавства. Відомий як один із творців Станіславського феномену – кола митців з західним постмодерністським баченням.

Захопився і малярством (1990 – 1994 роки), мав кілька персональних виставок своїх творів та заробляв цим. Його роботи зараз їх зберігають у приватних колекціях та галереях України та закордоном.

Цікаво, що Іздрик спробував себе як актор у фільмі "Я і Фелікс", режисеркою якого стала Ірина Цілик. Фільм про особливу дружбу хлопчика з ветераном війни в Афганістані, на ім'я Фелікс – дуже харизматичним, хоч і надломленим. Хто не бачив – обов'язково перегляньте, Юрій Іздрик з роллю впорався блискуче.

У березні 2025 року його поетична збірка "Колекція" здобула Національну премію України імені Тараса Шевченка в номінації "Література".

Письменниця Уляна Галич зазначила, що вважає Іздрика "живим класиком", який пише некласичні твори.

Відтак, поетика автора робить його творчість окремішнім явищем української літератури, дозволяє говорити про феномен Іздрика у дискурсі ширшого "станіславського феномену". Винятковість поета ще й у тому, що він невтомний у творчому процесі, відкритий у інформаційній присутності, невпинно продукуючи факти літературної й мистецької дійсності,

– зазначила Галич.

Чи читали ви твори Іздрика?

Його поезія не може нічого не викликати ніяких емоцій – нею зізнаються в коханні, збирають себе до купи, знаходять себе, розуміють глибини внутрішнього світу. Стрічки з віршів стають тату та розлітаються на цитати на листівках.

***

Серпень

сонце впирає по саме нікуди

сенси парують і висихають

ми перелити цим літом і випити

і переписані двічі навзаєм

передозовані переосмислені

знову готовий цей світ називати

ми обростаєм листами як листям

і розцвітаєм цукровою ватою

сонце періщить по саме нікуди

вата стікає в'язким сиропом

мружаться очима зачинених вікон

люки задраєно і перископи

жовтий наш човен іде під захист

білі драже розчиняються в венах

літо не має жодної міри

серпень виходит на авансцену

і – монологи

і – реверанси

згашена рампа

темна куліса

серпень завжди випадає як шанс

раптом померти і вийти на біс

***

а пам'ятаєш золото груш? а пам'ятаєш сонця глюкозу? літо спіймало декілька душ осінь звела їх в прохаськову прозу тьмяні світанки срібло дзеркал світла скорбота темні тривоги повінь нас винесла на перевал за перевалом – інші дороги вибір – химера вибір – пусте лиш декларація усна збудеться все що повинно..

..і те що не сказав заратустра

***

коли повертається світ спиною

і знов поміж нами відстань і стіни

говори зі мною

говори зі мною

хай навіть слова ці нічого не змінять

і коли вже довкола пахне війною

і вже розгораються перші битви

говори зі мною

говори зі мною

бо словом також можна любити

***

осінь заходить боком-боком

щоб виглядати мо́лодо

дерево тріскає вздовж воло́кон

холодно-га́ряче-холодно

тріскає дерево сохнуть суцвіття

наче ламкі зап’ястя

ти все блукаєш мила цим світом

наздоганяючи щастя

***

іноді любити – це мовчати

німоту прийнявши наче смерть

і стояти сторожко на чатах,

міста поруйнованого вщерть

берегти руїни стіни, трави

чистотіл, кропиву, лебеду…

Наче це – найважливіша справа

наче спосіб відвести біду.

В соціальних мережах можна зустріти безліч відео у яких і сам автор, і інші поціновувачі поезії начитують його вірші – романтичні, пронизливі і дуже чуттєві.

Ба більше, їх беруть за основу музичних композицій. 7 березня 2025 року Jerry Heil (Яна Шемаєва) у дуеті з Monatik випустила пісню "Вимолив".

"Вимолив": дивіться відео

Та ще у 2022 році інді-гурт LILOVIY випустив в альбом, у якому переспівав вірш Іздрика "Кораблі і дирижаблі".

"Мурмотіння": дивіться відео

24 Канал бажає митцю нових творчих поривів, довгих натхненних років і нових шанувальників!