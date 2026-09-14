Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Освіта Освіта в Україні "Мають швидко перебудовувати навчання": у МОН попередили виші в Україні
14 вересня, 16:55
3

"Мають швидко перебудовувати навчання": у МОН попередили виші в Україні

Марія Волошин

Безпекова ситуація в Україні змінюється швидко, тому виші мають так само швидко перебудовувати навчання. Освітній процес під час війни не може залежати від одного сценарію.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у фейсбуці.

Як працюватимуть виші в Україні

Посадовець заявив, що кожен ЗВО має заздалегідь визначити зрозумілий протокол роботи за різних безпекових умов:

  • коли навчання відбувається очно;

  • коли частина занять переходить у дистанційний формат;

  • як діяти під час тривалих повітряних тривог, перебоїв зі світлом чи зв’язком і як повертаємося до звичного розкладу.

За його словами, учасники освітнього процесу мають знати ці правила до того, як виникне кризова ситуація.

Дистанційний формат теж має бути готовою системою, а не рішенням, яке починають збирати після чергової тривалої тривоги. Робочі місця викладачів, доступ до електроенергії та інтернету, університетська цифрова платформа, дистанційний розклад, навчальні матеріали, основний і резервний канали зв’язку – усе це варто підготувати завчасно, 
– повідомив Трофименко. 

За роки пандемії та війни усі заклади вищої освіти напрацювали відповідні рішення. Наразі доцільно переконатись в їх працездатності і, в разі потреби, вдосконалити, додав він. 

Чи відбуватиметься навчання у разі тривоги 

Окремо заступник міністра розповів про навчання у час повітряних тривог. 

Безпека завжди має пріоритет. Якщо викладачу або студентам потрібно перейти в укриття, синхронне заняття переривається на час переміщення. Якщо після цього частина групи через зв’язок, електроенергію чи умови в укритті не може повернутися до заняття, люди мають отримати матеріали для асинхронної роботи, доступ до запису або інших навчальних матеріалів, а також можливість отримання консультації викладача, 
– уточнив він. 

І додав, що для університетів особливо важливо гнучко працювати з різними компонентами освітньої програми. 

Лабораторні, практичні заняття та робота зі спеціальним обладнанням потребують очної присутності – їх варто планувати на періоди, коли це дозволяє безпекова ситуація або одразу в укриттях. Консультації, самостійну чи проєктну роботу можна організовувати дистанційно або асинхронно. Планування лекцій має бути достатньо гнучким, щоб забезпечити засвоєння необхідного матеріалу в безпечних умовах і не втратити зв'язок викладача з аудиторією, 
– зауважив Трофименко. 

Такий підхід дозволяє зберігати зміст програми, навіть коли звичний розклад доводиться постійно коригувати. Саме диференціацію занять залежно від потреби в очній взаємодії, обладнанні чи можливості самостійної роботи рекомендації пропонують закладати в модель освітнього процесу, продовжив він. 

Що варто знати про комунікацію 

І ще один дуже важливий аспект: комунікація.

Студент не повинен шукати розклад в одному чаті, покликання на заняття – в іншому, а завдання – у третьому. Університету потрібна зрозуміла цифрова точка входу та резервний канал на випадок технічних проблем, 
– зазначив заступник очільника МОН.

Після тривалих змін формату важливо оцінити, що вдалося пройти за програмою, які практичні роботи чи теми потребують додаткового часу, і скоригувати наступні тижні навчання.  

  • Раніше ми розповідали, як вчитимуться учні під час тривалих тривог.

Пов'язані теми:

Вища освіта Студенти