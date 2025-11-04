В Україні побільшало вишів з високим ступенем ризику

В Україні збільшилась кількість закладів вищої освіти, які належать до високого ступеня ризику. Такі дані, якщо порівняти з 2024 роком.

Перелік вишів за ступенями ризику на 2025/26 навчальний рік оприлюднила Державна служба якості освіти. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також "Треба тримати з усіх сил": як війна вплинула на виші та які МОН прагне зберегти

Скільки вишів увійшли до списку?

Цьогоріч до списку вишів з високим ступенем ризику належать 20 закладів вищої освіти. Це 7% від загальної кількості вишів. Торік таких ЗВО було 14.

Більшість українських закладів вищої освіти належить до середнього ступеня – 180 вишів. Це 69% від загальної кількості.

Незначний ступінь ризику мають 62 виші – 24% закладів вищої освіти.

Ступені ризику визначають зі сімома критеріями. Це стан оприлюднення на офіційному сайті вишу визначених законодавством документів, матеріалів та інформації, частка акредитованих освітніх програм, чисельність студентів (й іноземних теж) та викладачів, наявність відокремлених структурних підрозділів та кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти.

Дивіться також "Багато стикнеться з дуже великою проблемою": як триває процес об'єднання вишів в Україні

Як триває модернізація мережі вишів?