В Украине увеличилось количество вузов с высокой степенью риска

В Украине увеличилось количество высших учебных заведений, которые относятся к высокой степени риска. Такие данные, если сравнить с 2024 годом.

Перечень вузов по степени риска на 2025/26 учебный год обнародовала Государственная служба качества образования. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также "Надо держать изо всех сил": как война повлияла на вузы и какие МОН стремится сохранить

Сколько вузов вошли в список?

В этом году в список вузов с высокой степенью риска относятся 20 высших учебных заведений. Это 7% от общего количества вузов. В прошлом году таких ЗВО было 14.

Большинство украинских высших учебных заведений относится к средней степени – 180 вузов. Это 69% от общего количества.

Незначительную степень риска имеют 62 вуза – 24% высших учебных заведений.

Степени риска определяют по семи критериям. Это состояние обнародования на официальном сайте вуза определенных законодательством документов, материалов и информации, доля аккредитованных образовательных программ, численность студентов (и иностранных тоже) и преподавателей, наличие обособленных структурных подразделений и количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования.

Смотрите также "Многие столкнутся с очень большой проблемой": как идет процесс объединения вузов в Украине

Как идет модернизация сети вузов?