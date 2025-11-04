В Украине увеличилось количество вузов с высокой степенью риска
- Количество высших учебных заведений с высокой степенью риска в Украине возросло до 20, что составляет 7% от общего количества вузов.
- Степени риска определяют по семи критериям, включая обнародование документов, аккредитацию программ и численность студентов и преподавателей.
В Украине увеличилось количество высших учебных заведений, которые относятся к высокой степени риска. Такие данные, если сравнить с 2024 годом.
Перечень вузов по степени риска на 2025/26 учебный год обнародовала Государственная служба качества образования. Об этом информирует 24 Канал.
Сколько вузов вошли в список?
В этом году в список вузов с высокой степенью риска относятся 20 высших учебных заведений. Это 7% от общего количества вузов. В прошлом году таких ЗВО было 14.
Большинство украинских высших учебных заведений относится к средней степени – 180 вузов. Это 69% от общего количества.
Незначительную степень риска имеют 62 вуза – 24% высших учебных заведений.
Степени риска определяют по семи критериям. Это состояние обнародования на официальном сайте вуза определенных законодательством документов, материалов и информации, доля аккредитованных образовательных программ, численность студентов (и иностранных тоже) и преподавателей, наличие обособленных структурных подразделений и количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования.
Как идет модернизация сети вузов?
- Процесс укрупнения университетов в Украине не прекращали.
- В сети Министерства образования и науки Украины сейчас есть более 120 вузов.
- Сейчас происходит реорганизация заведений в Каменце-Подольском и Умани.
- Есть города, где население 20 – 30 тысяч, а там – несколько высших учебных заведений. Мы понимаем, что эта сеть неэффективна по количеству. Чтобы эффективно распоряжаться ресурсом и предусматривать средства на развитие, оптимизация необходима, рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко.