"Треба тримати з усіх сил": як війна вплинула на виші та які МОН прагне зберегти

Чимало українських вишів вимушено перемістили через війну з Росією. Зараз вони працюють в інших містах.

Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна, у якій ситуації переміщені виші зараз та які ЗВО треба обов'язково зберегти. Зауважимо, що посадовець донедавна працював ректором Маріупольського державного університету, який також релокували, інформує 24 Канал.

У якій ситуації зараз переміщені виші?

Заступник міністра зазначив, що переміщені університети сьогодні є осередками для переселенців. Адже є виклики необхідності збереження колективу, студентів, ідентичності.

Релоковані заклади зараз – це і музеї, це і палаци культури, це і коло своїх.. Лабораторії, студентські простори. І це важливо, бо сотні тисяч переміщених осіб можуть туди прийти і відчути себе як вдома. Ця емоція, яка дуже важлива для збереження ментального здоров'я. Бо це спільнота, відчуття рідної землі, коли ти все втратив,

– вважає заступник Лісового.

При цьому він акцентував: Маріуполь – це трагедія з як мінімум зі сотнею тисяч вбитих цивільних. І університет показує, наскільки він важливий для міста і регіону. У Києві після переміщення вдалося залучити ресурси і відновити стару будівлю 1932 року, зробити з неї одне з кращих освітніх середовищ столиці. Там дуже широке емоційне наповнення. Університет намагається втримати ідентичність регіону. Там також працюють старші класи двох маріупольських шкіл.

Які заклади треба втримати?

Посадовець також розповів, у якій ситуації виші у прифронтовій та прикордонній з Росією зоні. Зокрема, зауважив, що Глухівський університет на Сумщині не переміщували.

Важливо, що всі Сумські виші на місці. Ніжинський університет також. Це містоутворювальні виші, важливі для всієї громади,

– акцентував Трофименко.

І додав, що є заклади, які треба тримати з усіх сил.

Це кейс-виклик насправді, наприклад, в Ізмаїлі. Там є національні меншини і українці різної етнічної приналежності. Вони намагаються бути в регіоні важливим центром. Але є дискусія щодо того, як буде розвиватись цей заклад, і є різні шляхи розвитку. Але абсолютно точно – цей заклад треба зберігати і розвивати,

– наголосив посадовець.

