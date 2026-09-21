"Вискочив як Пилип з конопель": звідки взявся цей дивний Пилип
Є вислови, які звучать так, ніби за ними неодмінно стоїть якась історія. Але найцікавіше тут навіть не значення вислову. Найцікавіше — ким був цей загадковий Пилип?
Що означає вислів та звідки він походить, розповідаємо з посиланням на @NataVana.
"Вискочити як Пилип з конопель" – що означає цей вислів?
Пилип із конопель – той ще загадковий персонаж. Ми всі про нього чули, хоча ніхто достеменно не знає, хто він, який має вигляд і що взагалі робив у тих коноплях. Але в українській мові він живе давно – особливо тоді, коли хтось раптом вирішує втрутитися невчасно.
Напевно, кожному знайома така ситуація. Люди спокійно собі розмовляють, тема вже зрозуміла, і тут хтось несподівано втручається – ні до слова, ні до діла. Або людина раптом з'являється там, де її зовсім не чекали. У таких випадках і кажуть: "Вискочив як Пилип з конопель". Але це не кінцевий варіант, бо слова можуть змінюватися:
- Ви́скочив/ ви́стрибнув / ви́хопився як / мов / ні́би Пили́п (рідко Кузьма́) з конопе́ль (або – з маку).
Тобто Пилип – це наш образ для людини, яка раптово, недоречно або без запрошення з'явилася чи втрутилася в розмову.
Що означає фразеологізм: дивіться відео
Але найцікавіше попереду: чому саме Пилип? І що він узагалі робив у коноплях, якщо вже звідти вискочив?
То звідки взявся Пилип?
А от із походженням цього вислову все не так просто. Точної й однієї версії, звідки взявся "Пилип із конопель", немає. Найчастіше його пояснюють через давній український побут.
Колись коноплі були звичною сільськогосподарською культурою. Вони могли виростати високими й густими, тож людина, яка раптом з'являлася з таких заростей, справді могла виглядати так, ніби виникла нізвідки. Уявити цю картину зовсім нескладно: нікого не видно – і раптом із конопель хтось вискакує.
А от Пилип, найімовірніше, не якийсь конкретний чоловік із народної історії. Це просто поширене ім'я, яке добре підійшло для такого образу. Мові не обов'язково знати його біографію – достатньо було назвати персонажа, щоб картинка стала ще живішою.
Але це не все. Існує версія, що Пилип, а точніше Філіп – реальна істота. Можна зустріти пояснення, наприклад від Данила Стрілецького, що вислів запозичений з польської мови, де Філіпом (Пилипом) називали… зайця. Ця полохлива тварина, яка ховалася серед рослин на городах чи полях селян, з наближенням людини раптово вистрибувала і втікала. А назва тварини з часом трансформувалася в ім'я.
Звідки походить відомий вислів: дивіться відео
Таке пояснення теж цілком можливе. Тут уже хто у що вірить.
Здається – звична фраза, а за нею приховується історія, про яку вже забули. І таких висловів чимало. Нещодавно ми писали про ще один, за яким стоїть реальна дія – "сісти на шию".
Цікаво, що подібних висловів є чимало, і у них фігурують й інші імена та рослини, які були частиною українського побуту.
Які ще є подібні вислови?
Українська мова вміє дуже образно описати ситуацію, коли хтось раптом з'явився, втрутився без запрошення або просто поводиться надто активно. І для цього в неї є ціла колекція фразеологізмів.
Причому мовна фантазія тут справді вражає. В цій компанії зустрічаються стихії, рослини, нечиста сила й навіть загадкові персонажі:
- "Як сніг на голову".
- "Як з неба впав".
- "Як грім серед ясного неба".
- "З бухти-барахти".
- "Ні сіло ні впало".
- "Земля репнула – чорт вискочив".
- "З'явився як чорт з табакерки".
- "Як голий з кропиви".
- "Вискочив як Кузьма з маку".
Українська мова тут зовсім не обмежується сухим "раптово з'явився". Вона одразу малює цілу картинку – таку, що її легко уявити й важко забути.
Мабуть, саме тому фразеологізми так добре запам'ятовуються. Вони не просто називають ситуацію, а ніби показують її нам наживо. А ще додають мовленню гумору: навіть несподівану чи не дуже приємну появу можна описати так влучно, що мимоволі усміхнешся.
Тож наступного разу, коли хтось без запрошення раптом з’явиться в розмові, можна не пояснювати довго. Достатньо сказати: "О, вискочив як Пилип з конопель!" або обрати один з інших варіантів.