Яке значення має вислів та звідки мін походить, розповідаємо з посиланням на korusno-znatu.in.ua.

"Сісти на шию" – звідки взявся цей вислів?

Є люди, які спочатку просять про маленьку послугу. Потім ще про одну. А згодом ти раптом розумієш: людина вже не просить – вона просто влаштувалася на твоїй шиї.

Відомий і поширений вислів "сісти на шию" – означає стати чиїмось утриманцем, обтяжувати когось своїми проблемами, турботами чи витратами, користуватися чужою допомогою у власних інтересах. Саме такі значення подають українські фразеологічні словники.

А тепер найцікавіше – чому саме шия?

В українській мові є вислови, які раніше мали буквальне значення. Але з часом, коли обставини змінилися, воно забулося, однак вислів залишився.

"Сісти на шию" – образ легко уявити буквально. Якщо хтось заліз на шию, іншому доводиться його нести. І цією ношею були – діти, немовлята, які повністю залежали від турботи батьків. Раніше їх носили з собою, навіть на роботу. І щоб звільнити руки – їх носили у перев'язі, яка чіплялася на шию. Сучасні слінги для немовлят – саме той відголос.

Походження вислову / Скриншот Kenguru.UA

А старші діти уже сиділи на плечах, тому маємо вислів – сидіти на каркошах / коркошах / горгошах. Це улюблена забавка для багатьох дітей – "їздити" на каркошах у батька. Але первинно у цьому була життєва необхідність.

До речі, можна почути й варіант – "сісти на плечі" у тому ж значенні.

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Таким чином "сісти на шию" залишилося у переносному значенні, уже як те, що один перекладає свою вагу, свій тягар на іншого – дозволяє йому працювати, платити, вирішувати проблеми, піклуватися про себе, а сам користується цим становищем.

Цікаво, що українська мова має цілу низку висловів із подібним образом:

"сидіти на шиї",

"висіти на шиї",

"злізти з шиї".

Усі вони пов'язані з уявленням про залежність і тягар, який одна людина перекладає на іншу.

Тому, коли кажемо "Не давай йому сісти тобі на шию", йдеться зовсім не про буквальну позу. Це застереження: не дозволяй перекласти на себе чужу відповідальність і користуватися твоєю добротою.

А якщо людина нарешті почала сама вирішувати свої справи – можна сказати: "Зліз із шиї".

Мова іноді пояснює складні речі дуже просто, але у них історично приховані реалії життя.