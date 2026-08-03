Є слова, значення яких легко зрозуміти лише з контексту. А є такі, що звучать настільки незвично, що без словника не обійтися, як "каркоші". Що воно означає та звідки походить розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що таке "каркоші" – слово, яке дедалі рідше почуєш?

Є слова, які миттєво повертають у дитинство. "Каркоші" – одне з них. Багато хто пам'ятає, як тато чи дідусь садовили на каркоші, щоб було краще видно на святі, ярмарку чи під час прогулянки. Але чи замислювалися ви, що насправді означає це слово?

А хто не чув та не знає – розповідаємо, бо воно є у словниках. Бо не завжди сучасна молодь знає його значення.

Насправді "каркоші" – це давнє українське діалектне слово, яке означає "плечі". Саме тому вислів "взяти на каркоші" чи навіть "закинути на каркоші" означає – посадити когось собі на плечі або нести на плечах.

Наприклад:

"Батько взяв сина на каркоші."

"Дідусь посадив онука на каркоші, щоб тому було краще видно."

Що таке "каркоші": дивіться відео

Це слово добре відоме в західноукраїнських говірках і трапляється в українській літературі. Ним послуговувалися, зокрема, Іван Франко та Марко Черемшина.

Андрусь .. приніс мене на коркошах . (Іван Франко).

. (Іван Франко). Під гору взяв дід внука на коркоші. (Марко Черемшина).

У сучасних словниках нормативною є форма "коркоші". Водночас у живому мовленні деяких регіонів можна почути варіант каркоші чи навіть горгоші – це місцева фонетична форма того самого слова. Тому пишіть як у словнику, а казати можна як підказує серце і спогад з дитинства – у будь-якому звучанні вони дуже схожі і зрозумілі.

Звідки походить ж походить це дивне слово?

Етимологи пов'язують "коркоші" зі стародавнім праслов'янським коренем, що означав "шию", "карк", "верхню частину спини". Споріднені слова й сьогодні існують у польській (kark – потилиця), чеській, словацькій та інших слов'янських мовах. Згодом значення в українській мові розширилося до плечей або верхньої частини спини.

Отже, якщо хтось запропонує "взяти вас на каркоші", не дивуйтеся – йдеться зовсім не про якусь загадкову річ, а про звичайні плечі. Що це зручний, давній і цікавий для дитини спосіб перенесення, свідчить те, що придумали спеціальну переноску, яка зручно кріпиться на спині та фіксує малюка задля безпеки.

Переноска для малюка "на каркоші": дивіться відео

Ну а слово "каркоші" – це ще один приклад того, як і наприклад, слово "очкур", наскільки багатою й образною є українська діалектна лексика.