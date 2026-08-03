Есть слова, значение которых легко понять только по контексту. А есть такие, которые звучат настолько необычно, что без словаря не обойтись, как, например , "каркоши". Что оно означает и откуда происходит – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что такое "каркоши" – слово, которое слышишь все реже?

Есть слова, которые мгновенно возвращают в детство. "Каркоши" – одно из них. Многие помнят, как папа или дедушка сажали на каркоши, чтобы было лучше видно на празднике, ярмарке или во время прогулки. Но задумывались ли вы, что на самом деле означает это слово?

А кто не слышал и не знает – рассказываем, ведь оно есть в словарях. Ведь не всегда современная молодежь знает его значение.

На самом деле "каркоши" – это старинное украинское диалектное слово, означающее "плечи". Именно поэтому выражение "взять на каркоши" или даже "закинуть на каркоши" означает – посадить кого-то себе на плечи или нести на плечах.

Например:

"Отец взял сына на каркоши".

"Дедушка посадил внука на каркоши, чтобы тому было лучше видно".

Что такое "каркоши": смотрите видео

Это слово хорошо известно в западноукраинских говорах и встречается в украинской литературе. Им пользовались, в частности, Иван Франко и Марко Черемшина.

Андрусь... принес меня на коркошах . (Иван Франко).

. (Иван Франко). В гору дед взял внука на коркошах. ( Марко Черемшина).

В современных словарях нормативной является форма "коркоши". В то же время в устной речи некоторых регионов можно услышать вариант "каркоши" или даже "горгоши" – это местная фонетическая форма того же слова. Поэтому пишите так, как в словаре, а говорить можно так, как подсказывает сердце и воспоминания из детства – в любом произношении они очень похожи и понятны.

Откуда же происходит это странное слово?

Этимологи связывают "коркоши" с древним праславянским корнем, что означало "шею", "затылок", "верхнюю часть спины". Родственные слова и сегодня существуют в польском (kark – затылок), чешском, словацком и других славянских языках. Со временем значение в украинском языке расширилось до плеч или верхней части спины.

Итак, если кто-то предложит "взять вас на каркоши", не удивляйтесь – речь идет вовсе не о какой-то загадочной вещи, а об обычных плечах. Что это удобный, старинный и интересный для ребенка способ переноски, свидетельствует и то, что придумали специальную переноску, которая удобно крепится на спине и фиксирует малыша для безопасности.

Переноска для малыша "на каркоши": смотрите видео

Ну а слово "каркоши" – это еще один пример того, как и слово "очкур", насколько богата и образна украинская диалектная лексика.