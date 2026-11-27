З вересня 2026 року вивчення англійської мови стало обов'язковим для дітей старшого дошкільного віку у всіх дитсадках України. Іноземну мову вже викладають у 85% садків.

Решта закладів працює над організацією навчання. Про це у коментарі РБК-Україна заявила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.

У скількох садках вже вчать англійську мову?

Англійську мову зараз вивчають діти 5-6 років у всіх садках – незалежно від форми власності. Процес вже триває у 85% закладів освіти.

Водночас у МОН поки не оцінювали, наскільки якісно викладають англійську дошкільнятам. За словами заступниці міністра, найближчим часом окремого оцінювання цього напряму не планують.

Як оцінюватимуть дошкільну освіту?

Заступниця міністра розповіла, що новий Державний стандарт дошкільної освіти має запрацювати з 2027 року. На його основі розробляють систему моніторингу, яка охоплюватиме сім освітніх напрямів. Англійська мова буде лише частиною одного з них.

Коновалова вважає, що не варто зосереджуватися лише на англійській, адже після дитсадка діти продовжать вивчати її у школі, а згодом – у вишах. У дитсадку натомість забезпечують комплексний розвиток дитини.

Чому англійську не роблять пріоритетом?

Заступниця очільника МОН зауважила, що для якісного викладання англійської дошкільнятам педагог сам має добре володіти мовою. Водночас дошкільна освіта поки не має достатньої кількості педагогів, які володіють англійською на рівні B2.

Чи готова зараз дошкільна освіта і чи має всюди вчителів англійської мови з рівнем B2? Напевно, ні. Але державі треба цим займатися? Однак спокійно, без істерики і з розумінням реальності сьогодення,

– заявила Коновалова.

За її словами, в час війни на першому місці має бути добробут та здоров'я дітей і педагогів.

У наших сьогоднішніх умовах передусім ідеться про психологічну підтримку та допомогу дітям з особливими освітніми потребами. А вже потім – англійська мова,

– резюмувала посадовиця.

Нагадаємо, що з 1 вересня у дитсадках України викладають англійську мову.