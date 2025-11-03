У МОН прокоментували проблему виїзду молоді за кордон та назвали можливість протидії

У Міністерстві освіти і науки України прокоментували тему виїзду за кордон старшокласників та хлопців віком 18 – 22 років. При цьому спростували окремі міфи щодо вступу у закордонні виші.

Деталі розповів заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Чи виїжджає масово молодь з України?

Посадовець зазначив, що цьогоріч за результатами вступної кампанії першокурсників більше ніж минулого.

По всіх вступниках на бакалаврат, якщо не враховувати медичні і військові спеціальності, ми маємо 100 тисяч жінок і 92 тисячі хлопців. Якщо брати медичні спеціальності, то там – майже 7 тисяч жінок і 2,5 тисячі чоловіків на першому курсі. Це класичне для медичних спеціальностей співвідношення, яке спостерігалося і в попередні роки, в цю професію чоловіків йшло менше й раніше,

– уточнив Трофимчук.

І додав: щодо першокурсників, цьогоріч розподіл такий: 52% дівчат, 48% хлопців проти 45% та 55% відповідно минулого року.

Чи легко вступити у закордонний виш?

Посадовець каже: варто розуміти, що європейські університети не набирають студентів з нашої країни без усіляких умов.

Щоб вступити на стипендію і вчитись в Німеччині, в Польщі, треба знати мову країни перебування. Причому академічну мову та на доволі високому рівні. "З нуля" це не вийде. Інші випадки навчання різними мовами, наприклад, англійською – це контрактна форма, і це також потребує спеціальної підготовки, а вимоги у нас і в Європі на виході з середньої освіти – різні,

– повідомив заступник Лісового.

Як МОН має намір "протидіяти" виїзду молоді?

Посадовець каже, що зараз важливо створити умови, щоб молодь пов'язувала своє життя з Україною. МОН для цього ініціювало дискусії про дуальні програми, про активнішу співпрацю між університетами та роботодавцями, щоб створювати умови для навчання і професійного розвитку.

Це якір, який буде їх тримати – коли ти вчишся і розумієш, що тебе візьме на роботу топовий роботодавець. І ці люди вже позв'язують майбутнє життя зі своїм містом, зі своїм регіоном,

– вважає посадовець.

А для повернення наших молодих громадян, які давно за кордоном і там закінчували місцеві школи, цьогоріч запровадили можливість, щоб іспит з польської матури визнавали в Україні. МОН і надалі розширюватиме це правило на інші країни та їхні випускні іспити.