Не кажіть "востребований": українська мова має влучніші слова

Якщо ви вагаєтеся, який відповідник дібрати до слова "востребований", ми розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменка.

Що означає "востребований"?

Буває, шукаєш фахівця, обираєш професію або розповідаєш про популярну книжку – і на думку спадає російське "востребований". Розберімося, як передати це значення українською, щоб не просто перекласти слово, а й точно висловити думку.

Російське "востребованный" називає того або те, що має попит, потрібне людям, викликає зацікавлення чи на що є запит.

Українська мова пропонує кілька відповідників залежно від контексту. Словниковий ресурс "Горох" подає найдослівніший переклад – "затребуваний".

Цікаво, що саме слово "затребуваний" трапляється в сучасній українській художній прозі. Наприклад, у романі Володимира Шаблі "Камінь. Книга третя" читаємо про героя, який думає, яку професію назвати в таборі: "Головний мінус – незатребуваність його професії".

Але це не єдиний варіант, ще можна сказати:

"запотребуваний",

"запитаний",

"потрібний",

"популярний",

"бажаний",

"важливий",

"значущий",

"той, що має попит".

А часом найприродніше слово – зовсім просте: "потрібний".

Як уживати ці слова?

Затребуваний – коли йдеться про те, на що є попит або потреба: затребувана професія, затребуваний фахівець, затребувані послуги.

Той, що має попит, – природний варіант, особливо коли говоримо про ринок, товари чи послуги: товар, що має попит; спеціальність, що має попит серед роботодавців.

Потрібний – коли хочемо наголосити, що хтось або щось необхідне: потрібний лікар, потрібні працівники, книжка, потрібна читачам.

Популярний – коли маємо на увазі те, що подобається багатьом або привертає значну увагу: популярний актор, популярний автор, популярний застосунок.

Запитаний – можливий відповідник у значенні того, на кого чи на що є запит: запитаний фахівець.

Та важливо не підставляти одне слово механічно всюди: популярний не завжди означає потрібний, а потрібний – не обов’язково популярний.