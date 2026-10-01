Якщо ви вагаєтеся, який відповідник дібрати до слова "востребований", ми розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменка.
Що означає "востребований"?
Буває, шукаєш фахівця, обираєш професію або розповідаєш про популярну книжку – і на думку спадає російське "востребований". Розберімося, як передати це значення українською, щоб не просто перекласти слово, а й точно висловити думку.
Російське "востребованный" називає того або те, що має попит, потрібне людям, викликає зацікавлення чи на що є запит.
Українська мова пропонує кілька відповідників залежно від контексту. Словниковий ресурс "Горох" подає найдослівніший переклад – "затребуваний".
Цікаво, що саме слово "затребуваний" трапляється в сучасній українській художній прозі. Наприклад, у романі Володимира Шаблі "Камінь. Книга третя" читаємо про героя, який думає, яку професію назвати в таборі: "Головний мінус – незатребуваність його професії".
Але це не єдиний варіант, ще можна сказати:
"запотребуваний",
"запитаний",
"потрібний",
"популярний",
"бажаний",
"важливий",
"значущий",
"той, що має попит".
А часом найприродніше слово – зовсім просте: "потрібний".
Як уживати ці слова?
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Затребуваний – коли йдеться про те, на що є попит або потреба: затребувана професія, затребуваний фахівець, затребувані послуги.
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Той, що має попит, – природний варіант, особливо коли говоримо про ринок, товари чи послуги: товар, що має попит; спеціальність, що має попит серед роботодавців.
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Потрібний – коли хочемо наголосити, що хтось або щось необхідне: потрібний лікар, потрібні працівники, книжка, потрібна читачам.
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Популярний – коли маємо на увазі те, що подобається багатьом або привертає значну увагу: популярний актор, популярний автор, популярний застосунок.
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Запитаний – можливий відповідник у значенні того, на кого чи на що є запит: запитаний фахівець.
Та важливо не підставляти одне слово механічно всюди: популярний не завжди означає потрібний, а потрібний – не обов’язково популярний.