Если вы не знаете, какой синоним подобрать к слову"востребованный", мы расскажем об этом со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко.
Что означает "востребованный"?
Бывает, ищешь специалиста, выбираешь профессию или рассказываешь о популярной книге – и на ум приходит русское "востребованный". Давайте разберемся, как передать это значение на украинском языке, чтобы не просто перевести слово, а и точно выразить мысль.
Русское "востребованный" обозначает то, что пользуется спросом, нужно людям, вызывает интерес или на что есть спрос.
Украинский язык предлагает несколько вариантов в зависимости от контекста. Словарь "Горох" приводит самый дословный перевод – "затребуваний".
Интересно, что именно слово "затребуваний" встречается в современной украинской художественной прозе. Например, в романе Владимира Шабли "Камень. Книга третья" мы читаем о герое, который думает, какую профессию назвать в лагере: "Главный минус – невостребованность его профессии".
Но это не единственный вариант, еще можно сказать:
"запотребуваний",
"запитаний",
"потрібний",
"популярний",
"бажаний",
"важливий",
"значущий",
"той, що має попит".
А порой самое естественное слово – совсем простое: "потрібний".
Как употреблять эти слова?
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"Затребуваний" – когда речь идет о том, что есть спрос или потребность: затребувана професія, затребуваний фахівець, затребувані послуги.
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Тот, що користується попитом, – естественный вариант, особенно когда речь идет о рынке, товарах или услугах: товар, що має попит; спеціальність, що має попит серед роботодавців.
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Потрібний – когда хотим подчеркнуть, что кто-то или что-то необходимо: потрібний лікар, потрібні працівники, книжка, потрібна читачам.
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Популярний – когда имеем в виду что нравится многим или привлекает значительное внимание: популярний актор, популярний автор, популярний застосунок.
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Запитаний – возможный вариант в значении того, на кого или на что есть спрос: запитаний фахівець.
Но важно не подставлять одно слово механически везде: "популярный" не всегда означает "нужный", а "нужный" – не обязательно "популярный".