Если вы не знаете, какой синоним подобрать к слову"востребованный", мы расскажем об этом со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко.

Что означает "востребованный"?

Бывает, ищешь специалиста, выбираешь профессию или рассказываешь о популярной книге – и на ум приходит русское "востребованный". Давайте разберемся, как передать это значение на украинском языке, чтобы не просто перевести слово, а и точно выразить мысль.

Русское "востребованный" обозначает то, что пользуется спросом, нужно людям, вызывает интерес или на что есть спрос.

Украинский язык предлагает несколько вариантов в зависимости от контекста. Словарь "Горох" приводит самый дословный перевод – "затребуваний".

Интересно, что именно слово "затребуваний" встречается в современной украинской художественной прозе. Например, в романе Владимира Шабли "Камень. Книга третья" мы читаем о герое, который думает, какую профессию назвать в лагере: "Главный минус – невостребованность его профессии".

Но это не единственный вариант, еще можно сказать:

"запотребуваний",

"запитаний",

"потрібний",

"популярний",

"бажаний",

"важливий",

"значущий",

"той, що має попит".

А порой самое естественное слово – совсем простое: "потрібний".

Как употреблять эти слова?

"Затребуваний" – когда речь идет о том, что есть спрос или потребность: затребувана професія, затребуваний фахівець, затребувані послуги.

Тот, що користується попитом , – естественный вариант, особенно когда речь идет о рынке, товарах или услугах: товар, що має попит; спеціальність, що має попит серед роботодавців.

Потрібний – когда хотим подчеркнуть, что кто-то или что-то необходимо: п отрібний лікар, потрібні працівники, книжка, потрібна читачам.

Популярний – когда имеем в виду что нравится многим или привлекает значительное внимание: популярний актор, популярний автор, популярний застосунок.

Запитаний – возможный вариант в значении того, на кого или на что есть спрос: запитаний фахівець.

Но важно не подставлять одно слово механически везде: "популярный" не всегда означает "нужный", а "нужный" – не обязательно "популярный".