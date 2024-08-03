"На бюджет": майже 70 тисяч вступників на бакалавра отримали рекомендації до зарахування

У суботу, 3 серпня, 69 603 вступники отримали рекомендації до зарахування на бюджет за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

Йдеться про тих, хто вступає до закладів вищої освіти на бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань на основі 11 класів (ПЗСО) і диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (НРК5).

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Вступ 2024

Інформація вже надходить в електронні кабінети, а також оновлюється на сайті.

У вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї з заяв статус змінюється на "Рекомендовано (бюджет)". Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою,

– наголосили в ЄДЕБО.

Для зарахування потрібно до 18:00 8 серпня:

онлайн в електронному кабінеті або особисто в закладі освіти підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги до зарахування (онлайн або офлайн надати копії необхідних документів);

укласти договір про навчання між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Після цього статус заяви зміниться на "Включено до наказу (навчання за кошти бюджету)".

Заяви вступників, які не отримали рекомендації на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Вони мають статус "Допущено до конкурсу". Рекомендації на контракт надаватимуть з 9 серпня на відкритих та фіксованих конкурсних пропозиціях, на небюджетних – відповідно до Правил прийому закладу освіти,

– зазначили в ЄДБЕО.

Також додали, що в разі зарахування на бюджет за однією з заяв, яка отримала рекомендацію, усі інші подані отримають статус "Деактивовано". Якщо ж ви бажаєте, аби інші заяви брали участь у конкурсі на контракт, треба підтвердити це:

оберіть в кабінеті потрібну заяву,

в меню "Активні дії" натисніть кнопку "Підтвердити участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб",

статус заяви зміниться на "Допущено до конкурсу (контракт)".

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Важливо! У ЄДЕБО наголосили, що інформація про те, що базу "закрили в розпал вступної кампанії на невизначений термін", не відповідає дійсності. Вона працює у звичному режимі. Усі вступники мають доступ до особистих кабінетів.

"Для виконання алгоритму розподілу бюджетних місць доступ до бази був закритий на 13 годин – з 18:00 2 серпня до 07:00 3 серпня", – пояснили в ЄДЕБО.