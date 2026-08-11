Як вступають до аспірантури у 2026 році: конкурсний бал, рейтинг і зарахування

ЄВІ та ЄВВ складено, заяву подано. Але хто зрештою стане аспірантом? Відповідь залежить від конкурсного бала та позиції вступника в рейтингу.

Розповідаємо, як відбувається відбір, які результати враховують і що потрібно зробити після отримання рекомендації з посиланням на Osvita.UA.

Що враховують під час конкурсного набору в аспірантуру?

Для допуску до конкурсного відбору вступник до аспірантури має виконати встановлені умови вступу.

ЄВІ та ЄВВ є загальнодержавними вступними випробуваннями. ЄВІ складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови, а ЄВВ перевіряє знання з методології наукових досліджень.

Одна з ключових вимог у 2026 році – не менше ніж 300 рейтингових балів за двома блоками ЄВІ: тестом загальної навчальної компетентності та тестом з іноземної мови.

Під час формування конкурсного бала окрему вагу має саме результат тесту з іноземної мови – 20 %. Таким чином, ТЗНК є необхідною частиною ЄВІ для допуску, але окремим складником конкурсного бала в цій формулі не виступає.

Водночас самого результату ЄВІ для вступу недостатньо. Усі вступники мають пройти вступний іспит зі спеціальності у закладі вищої освіти. Для міждисциплінарних освітньо-наукових програм може проводитися іспит зі спеціальностей. Саме його результат має найбільшу вагу під час формування конкурсного бала.

У 2026 році під час конкурсного відбору враховують три основні результати:

результат тесту з іноземної мови ЄВІ – 20 %;

результат ЄВВ з методології наукових досліджень – 20 %;

вступний іспит зі спеціальності – 60 %.

Отже, найбільше значення має саме фаховий іспит у закладі освіти.

Це означає, що навіть дуже високий результат ЄВІ не гарантує вступу. Якщо конкуренція за бюджетне місце висока, вирішальним може стати саме результат іспиту зі спеціальності.

Після змін у графіку вступної кампанії строки були продовжені. А тому 8 – 21 вересня заклади вищої освіти проводитимуть вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені ними оцінювання.

З 22 вересня розпочнеться надання рекомендацій до зарахування, а оновлення списків рекомендованих на бюджет триватиме до 26 вересня.

До 28 вересня мають зарахувати вступників, які отримали рекомендації та виконали необхідні вимоги.

Як формують рейтинг вступників?

Після проведення всіх передбачених випробувань заклад вищої освіти розраховує конкурсний бал кожного вступника та формує рейтинговий список.

Вступники розташовуються в рейтингу відповідно до отриманих результатів. Саме позиція в цьому списку визначає, хто отримає рекомендацію на бюджетне місце в межах кількості місць державного або регіонального замовлення.

Важливо: на відміну від вступу на бакалаврат і магістратуру, під час вступу до аспірантури не застосовується система пріоритетності заяв.

Тобто тут не працює принцип "перша за пріоритетом заява". Рішення залежить від конкурсної позиції вступника та кількості місць.

Що відбувається після формування рейтингу?

Наступний крок – рекомендації до зарахування. Заклад вищої освіти визначає вступників, які мають право на зарахування відповідно до їхнього місця в рейтингу та кількості доступних місць.

Якщо вступник отримав рекомендацію на бюджет, він має виконати вимоги до зарахування у встановлений строк, зокрема вчасно подати оригінали документів. Після цього заклад видає наказ про зарахування.

Якщо частина рекомендованих вступників не виконає необхідних вимог, рейтинговий список може оновлюватися, а рекомендації – надаватися наступним вступникам відповідно до рейтингу.

Що буде – якщо бал однаковий?

Ситуація, коли кілька вступників мають однаковий конкурсний бал, також передбачена правилами прийому.

У такому випадку застосовуються правила визначення черговості вступників, установлені Порядком прийому та правилами прийому конкретного закладу вищої освіти.

Тому вступникам важливо не орієнтуватися лише на приблизний "прохідний бал" минулих років. Остаточна позиція залежить від результатів усіх учасників конкурсу та кількості місць цього року.

Заклади вищої освіти можуть провести додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Такий набір може розпочатися не раніше 29 вересня 2026 року. Конкретні строки визначає сам заклад у своїх правилах прийому.

Водночас зарахування за додатковим набором має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв, але в будь-якому разі – не пізніше 15 жовтня 2026 року.