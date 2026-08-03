Прохідні бали до аспірантури – 2026: що потрібно знати вступникам

Одне з найпоширеніших запитань серед майбутніх аспірантів – скільки балів потрібно набрати для вступу у 2026 році. Відповідь не обмежується лише цифрою.

Міністерство освіти і науки визначило правила вступу до аспірантури у 2026 році. Зібрали головне, що потрібно знати вступникам.

Який прохідний бал потрібен для вступу?

У 2026 році правила вступу до аспірантури зазнали кількох важливих змін. Майбутнім здобувачам ступеня доктора філософії (PhD) необхідно врахувати нові вимоги до вступних випробувань, мінімальний прохідний бал, особливості конкурсного відбору та строки подання документів. Розповідаємо, що потрібно знати вступникам.

Міністерство освіти і науки України зберегло модель вступу, яка поєднує загальнодержавне тестування та вступні випробування в університеті. Однією з ключових умов залишається мінімальний поріг за результатами Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), без якого вступник не зможе брати участь у конкурсі. Розповідаємо, які бали потрібно набрати, як формується конкурсний бал і які правила діють під час вступної кампанії.

Найважливіша вимога вступної кампанії 2026 року – мінімум 300 балів за результатами ЄВІ. Йдеться не про оцінку одного тесту, а про суму балів, отриманих за дві складові ЄВІ:

тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

тест з іноземної мови.

Якщо сукупний результат становить менше 300 балів, вступник не допускається до конкурсного відбору, незалежно від результатів інших випробувань. Така вимога передбачена Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році та роз'ясненнями Міністерства освіти і науки України.

Для вступу до аспірантури у 2026 році необхідно пройти три етапи оцінювання.

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

ЄВІ складається з двох блоків:

тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

тесту з іноземної мови.

Саме результати цих двох компонентів визначають, чи подолав вступник мінімальний поріг у 300 балів.

2. Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ)

Це загальнодержавне тестування перевіряє готовність вступника до наукової роботи, знання основ академічної доброчесності, методів дослідження, аналізу інформації та логіки наукового пошуку.

3. Вступний іспит зі спеціальності

Його проводить заклад вищої освіти, до якого вступає абітурієнт. Саме цей етап є визначальним під час конкурсного відбору, адже дозволяє оцінити рівень професійної підготовки вступника.

Зверніть увагу! У 2026 році МОН дозволило використовувати результати ЄВІ 2024, 2025 або 2026 року, якщо вони відповідають вимогам Порядку прийому. Це означає, що повторно складати ЄВІ потрібно не всім. Водночас ЄВВ складається за правилами вступної кампанії 2026 року.

Для вступників, які через об'єктивні причини не змогли пройти ЄВІ або ЄВВ зі створенням спеціальних умов, Порядок прийому передбачає альтернативний механізм.

Такі особи можуть:

пройти співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ;

скласти іспит із методології наукових досліджень у закладі освіти замість ЄВВ.

Однак вступний іспит зі спеціальності є обов'язковим для всіх вступників без винятку.

Як формується конкурсний бал?

Конкурсний бал складається з результатів усіх вступних випробувань. Відповідно до Порядку прийому:

20 % – результат ЄВІ;

– результат ЄВІ; 20 % – результат ЄВВ;

– результат ЄВВ; 60 % – результат вступного іспиту зі спеціальності.

Таким чином, навіть високий результат ЄВІ не гарантує вступу. Вирішальне значення має успішне складання фахового іспиту в університеті.

Саме цей іспит має найбільшу вагу під час формування конкурсного бала – 60 %. Решту конкурсного бала формують результати ЄВІ та ЄВВ відповідно до формули, визначеної Порядком прийому.

На що звернути особливу увагу?

Багато вступників помилково вважають, що достатньо просто скласти ЄВІ. Насправді головною умовою є подолання мінімального порогу у 300 балів, а вже після цього – успішне проходження всіх наступних етапів конкурсного відбору.

Тому підготовку варто розпочати заздалегідь, приділивши увагу не лише тесту загальної навчальної компетентності та іноземній мові, а й методології наукових досліджень і майбутньому вступному іспиту зі спеціальності.

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На відміну від вступу на бакалаврат чи магістратуру, для вступу до аспірантури система пріоритетності заяв не застосовується.

Кожен університет формує власний рейтинговий список вступників за конкурсним балом та ухвалює рішення про рекомендацію до зарахування.

Де перевірити актуальні правила?

Офіційна інформація про вступну кампанію оприлюднюється на ресурсах:

Саме ці джерела варто використовувати для перевірки дат, правил і вимог до вступників.

Які ще правила варто знати?

Під час вступної кампанії 2026 року діють також такі вимоги:

заяви подаються через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО;

результати ЄВІ попередніх років можуть бути використані лише у випадках, передбачених Порядком прийому;

кожен заклад вищої освіти може встановлювати додаткові вимоги до вступного іспиту зі спеціальності;

рекомендації до зарахування формуються окремо кожним університетом відповідно до конкурсного бала.

У 2026 році з 7 до 25 серпня вступники подають заяви. Одночасно реєструються на вступний іспит зі спеціальності. А самі вступні іспити у закладах освіти проводяться з 26 серпня до 7 вересня.

Нагадаємо, що навчатися можна на денній, вечірній та заочній формах. Водночас Міністерство освіти і науки визначило, що денна форма навчання можлива лише за державним або регіональним замовленням.

Ознайомлення з офіційними правилами й завчасна підготовка допоможуть уникнути помилок і підвищити шанси на успішний вступ.