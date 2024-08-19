Які спеціальності найчастіше обирають вступники у коледжі у 2024 році

В Україні триває вступна кампанія у коледжі у 2024 році. Вступити ще можна на контракт до кінця жовтня.

Фахівці при цьому склали рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра на основі базової (після 9 класу) та повної загальної (після 11 класу) середньої освіти.

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Який фах обирають найчастіше вступники до коледжів

Найбільше вступників до коледжів подало заяви на такі спеціальності:

"Медсестринство" (20 940 заяв);

"Право» (13 748)";

"Підприємництво та торгівля" (13 579);

"Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" (11 992);

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (11 354).

Серед найменш популярних спеціальностей такі:

"Хімія" (48 заяв);

"Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика" (36);

"Мікро- та наносистемна техніка" (27);

"Історія та археологія" (16);

"Суднобудування" (14).

Загалом вступники на основі базової загальної середньої освіти подали цьогоріч 161 571 заяву, а вступники на основі повної загальної середньої освіти – 115 339 заяв.

Вступ до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання триватиме до 31 жовтня.