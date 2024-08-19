Які спеціальності найчастіше обирають вступники у коледжі у 2024 році
Джерело:Osvita.ua
В Україні триває вступна кампанія у коледжі у 2024 році. Вступити ще можна на контракт до кінця жовтня.
Фахівці при цьому склали рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра на основі базової (після 9 класу) та повної загальної (після 11 класу) середньої освіти.
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Який фах обирають найчастіше вступники до коледжів
Найбільше вступників до коледжів подало заяви на такі спеціальності:
- "Медсестринство" (20 940 заяв);
- "Право» (13 748)";
- "Підприємництво та торгівля" (13 579);
- "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" (11 992);
- "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (11 354).
Серед найменш популярних спеціальностей такі:
- "Хімія" (48 заяв);
- "Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика" (36);
- "Мікро- та наносистемна техніка" (27);
- "Історія та археологія" (16);
- "Суднобудування" (14).
Загалом вступники на основі базової загальної середньої освіти подали цьогоріч 161 571 заяву, а вступники на основі повної загальної середньої освіти – 115 339 заяв.
Вступ до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання триватиме до 31 жовтня.