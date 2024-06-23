Коледжі зможуть визначати підстави вступу на контракт самостійно

Коледжі в Україні зможуть самостійно визначити, на якій підставі абітурієнти вступатимуть до їхнього закладу освіти на контракт. Відповідні зміни містить оновлений Порядок прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2024 році.

Раніше передбачали, що вступ на місця за кошти юридичних або фізичних осіб відбуватиметься за розглядом мотиваційних листів.

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Що мають знати вступники до коледжів

Тепер, за рішенням закладу освіти, вступ абітурієнтів після 11 класу або профтеху на контракт може відбуватись як на основі розгляду мотиваційного листа, так і на основі індивідуальної співбесіди.

Також У МОН нагадують, що вступники можуть подати в сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на бюджет та до п'ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюватиметься в межах ліцензованих обсягів за спеціальностями згідно з результатами процедури ліцензування для цього виду діяльності.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Тривалість кожної додаткової сесії реєстрації заяви – не менше, ніж три та не більше, ніж тридцять календарних днів. Вступна кампанія завершується 31 жовтня 2024 року.

Детальніше ознайомитися з особливостями Порядків прийому на навчання можна за покликанням.

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