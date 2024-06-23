Ранее предусматривали, что поступление на места за средства юридических или физических лиц будет происходить по рассмотрению мотивационных писем.
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Теперь, по решению учебного заведения, поступление абитуриентов после 11 класса или профтеха на контракт может происходить как на основе рассмотрения мотивационного письма, так и на основе индивидуального собеседования.
Также В МОН напоминают, что поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования.
Подготовка иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться в пределах лицензированных объемов по специальностям согласно результатам процедуры лицензирования для этого вида деятельности.
Продолжительность каждой дополнительной сессии регистрации заявления – не менее, чем три и не более, чем тридцать календарных дней. Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.
Подробнее ознакомиться с особенностями Порядков приема на обучение можно по ссылке.
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