Однако нынешним абитуриентам стоит уже начинать знакомиться с перечнем документов, которые надо подать в вуз. В частности, если они хотят поступить на бюджетную форму.

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Что нужно знать о подаче заявлений и их приоритетности

Во время вступительной кампании 2024 года поступление абитуриентов на бюджет в вузы Украины для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) будет происходить с учетом определенных абитуриентом приоритетностей заявлений.

При этом поступающие могут подать не более 5 заявлений на места государственного и регионального заказа (бюджет) на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения, и до 10 заявлений – на небюджетные конкурсные предложения (контракт).

Каждому заявлению поступающий предоставляет приоритетность. Приоритетность – это очередность заявлений (от 1 до 5, где 1 является показателем приоритетного заявления), в соответствии с которой определяют очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места. Указанную поступающим приоритетность заявлений нельзя изменить после подачи заявления.

ЗВО в правилах приема может предусматривать установление локальных приоритетностей. Порядок применения локальной приоритетности определяют Правила приема соответствующего вуза с обязательным обнародованием порядка их применения.

Приоритетность применяют только при зачислении на обучение на бюджетные места.

Какие есть правила формирования рейтингового списка

Рейтинговый список поступающих формируют по категориям и источникам финансирования в такой последовательности:

поступающие, которые имеют право на зачисление на места государственного или регионального заказа по результатам положительной оценки индивидуального устного собеседования;

поступающие, которые имеют право на зачисление по квоте-2;

поступающие, которые имеют право на зачисление по квоте-1;

поступающие, которые имеют право на зачисление на общих условиях.

Поступающих, которые имеют право на зачисление по результатам положительной оценки индивидуального устного собеседования или творческого конкурса, упорядочивают по алфавиту.

Рейтинговый список поступающих, которые имеют право на зачисление по квотам и которые имеют право на зачисление на общих условиях, упорядочивают следующим образом:

в соответствии с конкурсным баллом – от большего к меньшему;

в соответствии с приоритетностью заявления от первого до последнего;

в соответствии с оценкой по предмету, который учитывают с наибольшим весовым коэффициентом, в случае двух или более предметов с одинаковыми наибольшими весовыми коэффициентами – по предмету с меньшим номером – от большего к меньшему;

в соответствии с результатами рассмотрения мотивационных писем (при формировании рейтингового списка широкого конкурса одинаковые права имеют поступающие, которым вузы определили одинаковые рейтинговые места по результатам рассмотрения мотивационных писем – первое, второе, третье и т.д. при условии одинаковых показателей рейтингования высшего порядка).

При одинаковых конкурсных баллах для упорядочения рейтинга абитуриентов используют приоритетность заявлений от первой до последней (на места государственного и регионального заказа), при одинаковых приоритетностях – высшие оценки по предмету, который учитывают с наибольшим весовым коэффициентом, далее – результаты рассмотрения мотивационных писем.

В случае, если количество поступающих не превышает количество выделенных мест лицензированного объема, рейтинговый список формируют в алфавитном порядке.

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Какие правила корректировки рейтингового списка

После завершения сроков подачи заявлений абитуриентами в каждом учебном заведении формируют рейтинговый список поступающих по каждой отдельной специальности. Его автоматически скорректируют в соответствии с указанными абитуриентами приоритетами согласно алгоритму.

Рекомендованными для зачисления на бюджет будут те абитуриенты, которые на основании сформированного рейтинга попадут на бюджетные места в любом ЗВО по любой специальности.

При этом рекомендацию о зачислении будут предоставлять абитуриенту с самым высоким приоритетом, а все его заявления с меньшим приоритетом в таком случае автоматически аннулируют. Это позволит освободить списки рекомендованных и даст возможность автоматически попасть на бюджетные места в рейтинговых списках абитуриентам с более низкими баллами.

Такие автоматические корректировки будут осуществлять, пока в них будет необходимость. При этом у абитуриентов, которые при каждой следующей автоматической корректировке списков впервые будут попадать на бюджетные места, также будут отменять заявления с более низкими приоритетами.

Если абитуриент попадает на бюджетное место по специальности с меньшим приоритетом, он не будет терять место в рейтинге по специальности с большим приоритетом и может попасть на бюджетную форму обучения на более приоритетную для себя специальность в случае автоматического освобождения места. В таком случае его заявление с меньшим приоритетом также аннулируют, что автоматически даст возможность попасть в "бюджетный список" другому по списку абитуриенту.

Такие корректировки рейтинговых списков проводят автоматически до того момента, пока все бюджетные места по всем специальностям во всех вузах Украины не будут заполнены и каждому из абитуриентов (которые будут иметь самые высокие рейтинговые баллы) не предложат только одно бюджетное место по одному из приоритетов.

Например, если абитуриент рекомендован для зачисления на бюджетное место на специальность по 3-м приоритетом, то все его заявления с меньшими приоритетами будут аннулированы. При этом при автоматической корректировке рейтинговых списков абитуриента могут рекомендовать на обучение по специальности с более высоким, 2-м приоритетом, поскольку из списков также будут исключать заявления других абитуриентов с более низкими для них приоритетами. В таком случае заявление этого абитуриента с 3-м приоритетом также аннулируют, поскольку в процессе корректировки списков он попадет на место государственного заказа во 2-м для себя приоритете. Итак, абитуриент будет иметь выбор: поступить на бюджет по 2 приоритету, или подавать документы на контракт по 1, 3, 4 или 5 приоритету, поскольку право поступления на бюджет по приоритетам 1, 3, 4 или 5 в таком случае теряется.

Если поступающий по результатам адресного размещения бюджетных мест не получил рекомендации к зачислению на места государственного (регионального) заказа, но имеет достаточный конкурсный балл по определенному заявлению и не получил рекомендацию только в результате применения квалификационного минимума бюджетных мест, то ему автоматически предлагают на выбор предоставления рекомендации к зачислению на места государственного (регионального) заказа по этой же специальности (специализации, предметной специальности) в других вузах

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Когда опубликуют рейтинговый список и будет зачисление на учебу

После указанной автоматической корректировки сформируют конечный рейтинговый список по каждой специальности в вузах. Он должен быть обнародован на сайте Вступ.ОСВИТА.UA не позднее 5 августа 2024 года.

Так, 5 августа абитуриенты с самыми высокими баллами получат право поступления на бюджет только на одну из пяти конкурсных предложений с высоким приоритетом и будут иметь время до 18:00 часов 8 августа, чтобы выполнить требования к зачислению в тех ЗВО, где они рекомендованы к зачислению.

Абитуриенты, которые по любым причинам до 18:00 часов 8 августа не выполнят требования к зачислению, теряют право на зачисление (перевод) на бюджет в этом году. При этом они будут сохранять право поступления по контрактной форме обучения на любую из специальностей, на которую они подавали заявление.

Рекомендацию на бюджет для поступающего, который не выполнил требований для зачисления по государственному заказу (не подал оригиналы документов в определенные сроки) аннулируют, а его место предоставляют другому абитуриенту по правилам перевода на вакантные места госзаказа, определенные в разделе XII Порядка приема на обучение для получения высшего образования.

Зачисление поступающих на бюджет будет происходить до 10 августа 2023 года.

После зачисления абитуриентов на бюджет начинается зачисление на контракт, что будет происходить на основании или НМТ, или творческого конкурса в вузе, или на основании рассмотрения мотивационных писем или индивидуального собеседования в зависимости от специальности и в пределах лицензионного объема специальности.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, которые зачислены на обучение по контракту, происходит не позднее 17 августа 2024 года.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих, которые поступают по контракту на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения, осуществляют не ранее чем 9 августа 2024 года.

Зачисление на обучение поступающих за средства целевых льготных государственных кредитов и по контракту происходит не позднее 30 августа 2024 года.