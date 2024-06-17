Ведь все попытки менять образование радикальным способом резкими рывками не работают. По словам чиновника, хотим мы этого или нет, образование является чрезвычайно консервативной отраслью.
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Какие 5 изменений в высшем образовании нужны в Украине
Михаил Винницкий рассказал, почему нужны те или иные изменения и назвал их.
- Конкуренция предметов в учебном заведении
Эту норму уже согласовала Верховная Рада, но воплощать ее будут постепенно. Она будет проходить свое эволюционное развитие.
Студент получает субъектность – от его выбора зависит его траектория. Не структурированная программа, как было до сих пор, где куча обязательных курсов. Мы формируем рынок предметов, конкуренцию предметов внутри заведений,
– рассказал Винницкий.
- Оптимизация учебных заведений к минимум 10 тысячам студентов
Чиновник уточнил: если учебное заведение маленькое, то в нем нет конкуренции.
Должны дойти до модернизации нашей сети с минимальным количеством студентов в 10 тысяч. Подходит ли это для всех заведений? Очевидно, нет. Консерватория с 10 тысячами студентов не имеет никакого смысла. Присоединять консерваторию к университету Шевченко – тоже никакого смысла. Будут маленькие заведения, но мы должны укрупнять систему,
– говорит заместитель Лисового.
- Реформирование магистратуры
Винницкий отметил, что магистратура больше не может быть просто пятым-шестым курсом – это отдельный уровень высшего образования, и сейчас его нужно развивать больше всего.
Нет ничего плохого в том, чтобы сделать паузу между бакалавриатом и магистратурой. Это даже хорошо,
– считает чиновник.
- Сдвиги на аспирантском уровне
Винницкий говорит, что аспирантура превратилась в полную профанацию, где аспиранты делают все реальные доработки, а "50-летний профессор просто записывает себе их в книгу".
И пока эту ситуацию не исправим, инвестировать в научные исследования, доработки нет смысла, а именно они определяют уровень учебного заведения,
– уточнил он.
Соответственно, по словам чиновника, надо отказаться от степени кандидата наук и ввести степень доктора философии. Это будет сущностно другой подход к подготовке ученого.
- Ранее мы информировали о том, что на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру еще можно зарегистрироваться.