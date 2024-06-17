Адже усі спроби змінювати освіту в радикальний спосіб різкими ривками не працюють. За словами посадовця, хочемо ми цього чи ні, освіта є надзвичайно консервативною галуззю.

Дивіться також На вступні іспити в магістратуру та аспірантуру ще можна зареєструватися

Які 5 змін у вищій освіті потрібні в Україні

Михайло Винницький розповів, чому потрібні ті чи ті зміни і назвав їх.

Конкуренція предметів у закладі освіти

Цю норму вже погодила Верховна Рада, але втілюватимуть її поступово. Вона проходитиме свій еволюційний розвиток.

Студент отримує суб'єктність – від його вибору залежить його траєкторія. Не структурована програма, як було дотепер, де купа обов'язкових курсів. Ми формуємо ринок предметів, конкуренцію предметів усередині закладів,

– розповів Винницький.

Оптимізація навчальних закладів до мінімум 10 тисяч студентів

Посадовець уточнив: якщо заклад освіти маленький, то у ньому немає конкуренції.

Маємо дійти до модернізації нашої мережі з мінімальною кількістю студентів у 10 тисяч. Чи підходить це для всіх закладів? Очевидно, ні. Консерваторія з 10 тисячами студентів не має жодного сенсу. Приєднувати консерваторію до університету Шевченка – теж жодного сенсу. Будуть маленькі заклади, але ми маємо укрупнювати систему,

– каже заступник Лісового.

Реформування магістратури

Винницький зазначив, що магістратура більше не може бути просто п'ятим-шостим курсом – це окремий рівень вищої освіти, і зараз його потрібно розвивати найбільше.

Немає нічого поганого в тому, щоб зробити паузу між бакалавратом і магістратурою. Це навіть добре,

– вважає посадовець.

Зрушення на аспірантському рівні

Винницький каже, що аспірантура перетворилася на повну профанацію, де аспіранти роблять усі реальні доробки, а "50-річний професор просто записує собі їх у книжку".

І поки цю ситуацію не виправимо, інвестувати в наукові дослідження, доробки немає сенсу, а саме вони визначають рівень навчального закладу,

– уточнив він.

Відповідно, за словами посадовця, треба відмовитися від ступеня кандидата наук і запровадити ступінь доктора філософії. Це буде сутнісно інший підхід до підготовки науковця.