Абитуриенты также должны хорошо ознакомиться с особенностями нынешней вступительной кампании. Эти знания им будут полезны уже в июле.

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Какие особенности подачи заявлений

При подаче заявлений на открытые и фиксированные конкурсные предложения абитуриенты обязательно отмечают один из следующих вариантов:

"Претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических и/или юридических лиц в случае неполучения рекомендации по этому конкурсному предложению по государственному или региональному заказу";

При подаче заявлений на небюджетное конкурсное предложение поступающих предупреждают о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа. Соответственно в заявлениях должны указать:

"Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц, уведомлен о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа".

Что нужно знать о конкурсном балле

Конкурсный балл для поступления на контракт на основе полного общего среднего образования или степени младшего бакалавра определяют вузы самостоятельно.

Но он не может быть меньше 150 баллов для специальностей отраслей знаний "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", специальностей "Фармация, промышленная фармация", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" отрасли знаний "Здравоохранение".

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Какие сроки вступительной кампании

Регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах для поступления исключительно на контракт осуществляется с 3 июля до 18:00 25 июля 2024 года.

Собеседования и творческие конкурсы для таких абитуриентов продлятся до 31 июля.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных к зачислению на контракт на открытые и фиксированные конкурсные предложения осуществляют не ранее 9 августа.

Зачисление поступающих-контрактников происходит не позднее 30 августа.

Как перевестись на бюджет

Поступающие, зачисленные на контракт, при определенных условиях могут быть переведены на свободные бюджетные места.

Перевод на вакантные места государственного, регионального заказа лиц, которые зачислены на обучение по контракту, происходит не позднее 17 августа.