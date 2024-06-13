Но при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Что при этом должны знать абитуриенты, читайте дальше.

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Как поступить на другую специальность в магистратуру

Вуз в Правилах приема может устанавливать дополнительные требования для такой категории лиц. В частности, относительно:

сроков обучения;

включения дополнительных обязательных образовательных компонентов в индивидуальный учебный план;

ограничения относительно возможного сочетания специальностей разных отраслей знаний.

В то же время некоторые специальности имеют определенные ограничения.

В частности, для получения степени магистра по специальности 081 "Право" осуществляют прием на обучение лиц, получивших образование по специальностям 081 "Право" или 293 "Международное право".

Для получения степени магистра по специальности 223 "Медсестринство" будет происходить прием на обучение лиц, получивших образование по специальностям отрасли знаний 22 "Здравоохранение".

Для получения степени магистра по специализации 224.02 "Протезирование-ортезирование" специальности 224 "Технологии медицинской диагностики и лечения" осуществляют прием на обучение лиц, получивших образование по специальностям отрасли знаний 22 "Здравоохранение", по специальности 163 "Биомедицинская инженерия" отрасли знаний 16 "Химическая инженерия и биоинженерия", по направлению 6.010203 "Здоровье человека" или по специальности 7.01020302 "Физическая реабилитация".

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для получения степени магистра по специальности 225 "Медицинская психология" будет происходить прием на обучение лиц, получивших образование по специальностям отрасли знаний 22 "Здравоохранение" или 053 "Психология" отрасли знаний 05 "Социальные и поведенческие науки".

Для получения степени магистра по специальности 226 "Фармация, промышленная фармация" осуществляют прием на обучение лиц, получивших образование по специальностям отрасли знаний 22 "Здравоохранение", 226 "Фармация, промышленная фармация".

Для получения степени магистра по специализации 227.1 "Физическая терапия" специальности 227 "Терапия и реабилитация" осуществляют прием на обучение по этой специальности или по направлению 6.010203 "Здоровье человека" (профессиональное направление Физическая реабилитация).

На обучение для получения образовательной степени магистра по специализации 227.2 "Эрготерапия" специальности 227 "Терапия и реабилитация" будет продолжаться прием на обучение по этой специальности или специальности 016 "Специальное образование" или по направлениям 6.010203 "Здоровье человека" (профессиональное направление Физическая реабилитация) или 6.010105 "Коррекционное образование (по нозологиям)".