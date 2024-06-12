И напоминают, что из-за вражеских обстрелов часть энергетической инфраструктуры Украины повреждена. Поэтому эти меры нужны для ее стабилизации.

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Что должны знать учебные заведения об экономии света

Так, МОН обнародовало рекомендации для учебных заведений по экономии электроэнергии: речь идет об ограничении использования кондиционеров и наружного освещения. Такие вынужденные меры заложены в распоряжении КМУ.

В то же время в приоритете – безопасность участников образовательного процесса. В частности, с учетом особенностей его проведения, отмечают в ведомстве.

Именно поэтому в МОН акцентируют: важно придерживаться таких рекомендаций:

Во время подготовки и проведения НМТ, ЕВИ, ЕФВВ, ЕДКИ, других массовых экзаменационных / тестовых испытаний в помещениях со значительными скоплениями людей (в частности поступающих) установить исключения по ограничению использования кондиционеров. Постоянная работа кондиционеров и вентиляционного оборудования является обязательной в укрытиях учебных заведений, где находятся дети, студенты, персонал и гражданские лица во время воздушных тревог. Учебные заведения должны обеспечивать безопасность образовательной среды и соблюдение санитарных норм. В частности, в теплое время года целесообразно проводить занятия с приоткрытыми окнами в режиме проветривания. Важно ответственно относиться к энергосбережению, вместе с тем гарантировать безопасность и надлежащие условия для соискателей образования в пределах имеющихся ресурсов и возможностей энергосистемы.

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МОН советовало забыть о кондиционерах и наружном освещении