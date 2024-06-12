І нагадують, що через ворожі обстріли частину енергетичної інфраструктури України пошкоджено. Тому ці заходи потрібні для її стабілізації.

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Що мають знати заклади освіти про економію світла

Так, МОН оприлюднило рекомендації для закладів освіти щодо заощадження електроенергії: йдеться про обмеження використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення. Такі вимушені заходи закладені у розпорядженні КМУ.

Водночас у пріоритеті – безпека учасників освітнього процесу. Зокрема, з урахуванням особливостей його проведення, наголошують у відомстві.

Саме тому у МОН акцентують: важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Під час підготовки та проведення НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ, інших масових екзаменаційних / тестових випробувань у приміщеннях зі значними скупченнями людей (зокрема вступників) встановити винятки щодо обмеження використання кондиціонерів. Постійна робота кондиціонерів і вентиляційного обладнання є обовʼязковою в укриттях закладів освіти, де перебувають діти, студенти, персонал і цивільні особи під час повітряних тривог. Заклади освіти повинні забезпечувати безпеку освітнього середовища та дотримання санітарних норм. Зокрема, у теплу пору року доцільно проводити заняття з прочиненими вікнами в режимі провітрювання. Важливо відповідально ставитися до енергозбереження, разом з тим гарантувати безпеку та належні умови для здобувачів освіти в межах наявних ресурсів і можливостей енергосистеми.

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МОН радило забути про кондиціонери та зовнішнє освітлення