Відомство оприлюднило відповідний документ "Про стабілізацію роботи об’єднаної енергетичної системи України". Ознайомиться з ним можна за посиланням.

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Як заклади освіти повинні економити світло

У Міносвіти зазначають, що комунальні й державні заклади освіти та організації, які належать до сфери управління МОН, повинні виконувати заходи, передбачені Розпорядженням уряду № 510-р від 7 червня 2024 року.

Тож, через надзвичайну ситуацію в енергетичній системі нашої держави у час повномасштабної війни, до 31 грудня 2024 року заклади освіти й інші освітні / наукові установи повинні економити світло у своїх приміщеннях. Зокрема, не використовувати:

кондиціонери;

зовнішнє освітлення будівель і прилеглої території тощо.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Однак це правило не стосуватиметься використання тієї електричної енергії, яку дитсадки, школи, виші виробляють на власних енергогенерувальних установках для своїх потреб.

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Як учасники НМТ складають тестування під час відключень світла