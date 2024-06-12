Ведомство обнародовало соответствующий документ "О стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины". Ознакомится с ним можно по ссылке.

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Как учебные заведения должны экономить свет

В Минобразования отмечают, что коммунальные и государственные учебные заведения и организации, которые относятся к сфере управления МОН, должны выполнять мероприятия, предусмотренные Распоряжением правительства № 510-р от 7 июня 2024 года.

Поэтому, из-за чрезвычайной ситуации в энергетической системе нашего государства во время полномасштабной войны, до 31 декабря 2024 года учебные заведения и другие образовательные / научные учреждения должны экономить свет в своих помещениях. В частности, не использовать:

кондиционеры;

внешнее освещение зданий и прилегающей территории и тому подобное.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Однако это правило не будет касаться использования той электрической энергии, которую садики, школы, вузы производят на собственных энергогенерирующих установках для своих нужд.

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