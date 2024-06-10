Руководители жюри номинаций "География", "Физика", "Украинский язык и литература" и "Изобразительное искусство" представили результаты испытаний. Они отметили профессиональное мастерство, новаторство и готовность к изменениям участников.
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Назвали "Учителей года – 2024"
Всего на конкурс зарегистрировался 1971 педагог. 490 человек изъявили желание бороться за звание лучшего педагога-географа, 251 – в номинации "Изобразительное искусство" 718 – в номинации "Украинский язык и литература", 512 хотели бороться за звание лучшего по физике.
За первенство на всеукраинском уровне соревновались 98 педагогов школ. 23 – в номинации "Изобразительное искусство" и по 25 – в номинациях "География", "Украинский язык и литература", "Физика".
Результаты оценивания разместили на официальной странице всеукраинского конкурса "Учитель года". Видеозаписи конкурсных испытаний можно найти на YouTube-канале конкурса.
Опыт финалистов конкурса "Учитель года – 2024" представят на Всеукраинской школе мастерства "Педагогический стартап". Ее будут проводить онлайн.
В следующем 2024/2025 учебном году конкурс "Учитель года" состоится в номинациях "Зарубежная литература", "История", "Трудовое обучение" и "Химия".
Что известно о конкурсе "Учитель года
"Всеукраинский конкурс "Учитель года" является конкурсом профессионального мастерства учителей. Его проводят на государственном уровне с целью повышения престижности профессии учителя в обществе.
Задачами конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых педагогических работников, распространение;
- лучшего педагогического опыта;
- развитие творческого потенциала учителя и повышение его профессионального мастерства;
- содействие самореализации учителя.
Источник: Институт модернизации содержания образования
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