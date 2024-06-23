Мовиться про наказ "Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році". Він набув чинності 19 червня.

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Які пільги на вступ до магістратури мають абітурієнти з ТОТ

Зміни стосуються осіб, які цього року завершують здобуття вищої освіти ступеня бакалавра та перебувають на ТОТ або в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій.

Якщо вони планують вступати для здобуття ступеня магістра до того самого закладу вищої освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка, то можуть не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит,

– інформують у Мінреінтеграції.

Якщо в закладі вищої освіти не готують магістрів за спеціальністю, з якої – отриманий диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) ЗВО Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

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